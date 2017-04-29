В субботу, 29 апреля, в Самаре прошел общегородской субботник — он завершает месячник по благоустройству, который стартовал 1 апреля, сообщает пресс-служба мэрии города.
На уборку дворов и общественных пространств вышли жители всех внутригородских районов города, активное участие в субботнике приняли члены общественных советов, представители общественных организаций, в том числе молодежных, трудовые коллективы предприятий, предприниматели, студенты, государственные и муниципальные служащие, сотрудники городских коммунальных служб и управляющих компаний.
Погода наконец-то позволила горожанам приступить к посадке рассады, саженцев деревьев и кустарников, также на многих территориях белили деревья, красили бордюры. Так на набережной Самары приступили к высадке 500 кустов гортензий. Всего же в рамках государственно-частного партнерства запланировано высадить 5 тыс. кустов гортензий. Во время общегородского субботника также высажены хвойные деревья в сквере Героев 21-й армии.
Стоит отметить, что массовому привлечению горожан к благоустройству способствовало подписание соглашений муниципалитетом с представителями широкой общественности, предпринимателями, ведущими СМИ о создании комфортной городской среды. Экологические акции в этом году в массовом порядке организовывали молодежные организации, волонтеры.
Общегородской субботник 29 апреля в Самаре приурочен к Всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая Россия". В Самаре прошел ряд мероприятий по санитарной очистке и благоустройству природных территорий.
Более 50 человек приняли участие в уборке водоохранной зоны в Куйбышевском районе Самары. Жители вместе с членами общественных организаций и сотрудниками управляющих компаний навели порядок в лесопарковой зоне у р. Татьянка. В этом году муниципалитет запланировал очистку берегов сразу двух водоемов: рек Самара и Татьянка, но активное участие горожан в подобных экологических акциях очень важно. По своей инициативе жители Сухой Самарки субботники в лесопарковой зоне проводят с 2010 г. и отмечают, что отдыхающие стали намного бережнее относиться к уникальному уголку природы и даже весной мусора стало намного меньше.
В течении месячника по благоустройству субботники прошли также на других городских природных территориях. Крупные экологические акции были организованы на Воронежских озерах, на правом берегу Саратовского водохранилища.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(