В субботу, 29 апреля, в Самаре прошел общегородской субботник — он завершает месячник по благоустройству, который стартовал 1 апреля, сообщает пресс-служба мэрии города.

На уборку дворов и общественных пространств вышли жители всех внутригородских районов города, активное участие в субботнике приняли члены общественных советов, представители общественных организаций, в том числе молодежных, трудовые коллективы предприятий, предприниматели, студенты, государственные и муниципальные служащие, сотрудники городских коммунальных служб и управляющих компаний.

Погода наконец-то позволила горожанам приступить к посадке рассады, саженцев деревьев и кустарников, также на многих территориях белили деревья, красили бордюры. Так на набережной Самары приступили к высадке 500 кустов гортензий. Всего же в рамках государственно-частного партнерства запланировано высадить 5 тыс. кустов гортензий. Во время общегородского субботника также высажены хвойные деревья в сквере Героев 21-й армии.

Стоит отметить, что массовому привлечению горожан к благоустройству способствовало подписание соглашений муниципалитетом с представителями широкой общественности, предпринимателями, ведущими СМИ о создании комфортной городской среды. Экологические акции в этом году в массовом порядке организовывали молодежные организации, волонтеры.

Общегородской субботник 29 апреля в Самаре приурочен к Всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая Россия". В Самаре прошел ряд мероприятий по санитарной очистке и благоустройству природных территорий.

Более 50 человек приняли участие в уборке водоохранной зоны в Куйбышевском районе Самары. Жители вместе с членами общественных организаций и сотрудниками управляющих компаний навели порядок в лесопарковой зоне у р. Татьянка. В этом году муниципалитет запланировал очистку берегов сразу двух водоемов: рек Самара и Татьянка, но активное участие горожан в подобных экологических акциях очень важно. По своей инициативе жители Сухой Самарки субботники в лесопарковой зоне проводят с 2010 г. и отмечают, что отдыхающие стали намного бережнее относиться к уникальному уголку природы и даже весной мусора стало намного меньше.

В течении месячника по благоустройству субботники прошли также на других городских природных территориях. Крупные экологические акции были организованы на Воронежских озерах, на правом берегу Саратовского водохранилища.