В Самаре "легковушка" сбила восьмилетнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

В субботу, 29 апреля, в 15:15 в Самаре на пр. Кирова автомобиль сбил ребенка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 23-летний водитель, управляя автомобилем Kia, двигался по пр. Кирова со стороны ул. Вольской в сторону ул. Свободы. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на девочку 2008 года рождения, пересекавшую проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. В настоящее время по факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.