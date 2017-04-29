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В Самаре "легковушка" сбила восьмилетнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте В Сергиевском районе в результате ДТП погиб пассажир "десятки" Пожилой водитель погиб в Нефтегорском районе, врезавшись в металлический забор Появилось видео с места массовой аварии в Жигулевске Водитель иномарки, врезавшийся ночью в столб, попал в реанимацию

ДТП Происшествия

В Самаре "легковушка" сбила восьмилетнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 апреля, в 15:15 в Самаре на пр. Кирова автомобиль сбил ребенка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 23-летний водитель, управляя автомобилем Kia, двигался по пр. Кирова со стороны ул. Вольской в сторону ул. Свободы. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на девочку 2008 года рождения, пересекавшую проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. В настоящее время по факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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