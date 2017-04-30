В Тольятти подросток бегал без одежды по улице

В воскресенье, 30 апреля, около часа ночи в Автозаводском районе, 17-летний подросток бегал по улице без одежды, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, юноша употребил психотропный препарат типа "спайс".

Когда он находился на бульваре Буденного, для его была вызвана "скорая" и прибывшие врачи после оказания помощи увезли его в лечебное учреждение.