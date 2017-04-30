Житель Самары стал фигурантом уголовного дела за нетрезвое вождение

Во время несения службы на 1 километре автодороги "Урал — Муханово" в Красноярском районе инспекторы ДПС остановили за нарушение правил дорожного движения Lada Priora под управлением 35-летнего жителя Самары, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

При составлении протокола полицейские заметили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила версию стражей правопорядка — автомобилист действительно сел за руль пьяным.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Накануне по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.