В Тольятти ночью на ул. Революционая обгорели три машины

В воскресенье, 30 апреля, в 03:18 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Революционная в Автозаводском районе Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели три транспортных средства. В их тушении участвовали шесть человек, которые использовали две единицы техники.
Пожар удалось ликвидировать уже в 03:28. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора