В Тольятти ночью на ул. Революционая обгорели три машины

В воскресенье, 30 апреля, в 03:18 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Революционная в Автозаводском районе Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели три транспортных средства. В их тушении участвовали шесть человек, которые использовали две единицы техники.

Пожар удалось ликвидировать уже в 03:28. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.



