Тольяттинец подозревается в хищении сотового телефона ценой в 50 тыс. рублей

Задержанный сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии мужчина подозревается в том, что вынес из салона сотовой связи коробку с новым мобильным телефоном, чтобы потом сдать его в ломбард, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

Следуя мимо ломбарда, расположенного на ул. Шлюзовой в Комсомольском районе Тольятти, экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на двух неизвестных. Увидев приближающийся патрульный автомобиль, мужчины быстро сели в припаркованное рядом такси, и машина резко сорвалась с места.

Сотрудники Росгвардии приняли решение выяснить причины столь странного поведения граждан и проверить их на причастность к правонарушениям. Патрульные заблокировали такси и начали проверять находившихся в салоне людей по оперативно-справочным учетам.

Мужчины пояснили стражам правопорядка, что хотели заложить сотовый телефон, который в упаковке лежал на заднем сиденье такси. Он полностью соответствовал описанию телефона, похищенного из салона сотовой связи на ул. Лизы Чайкиной — примерно за полчаса до этого сотрудники вневедомственной охраны получили от дежурного соответствующую ориентировку.

На вопрос патрульных о том, откуда у них сотовый телефон, и зачем сдавать в ломбард совершенно новый аппарат, мужчины не смогли внятно ответить. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанных полицейским.

После просмотра записи камеры видеонаблюдения из салона связи было установлено, что один тольяттинцев вынес телефон стоимостью почти 50 тыс. рублей, пока продавец отвлекся на других клиентов.

В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".