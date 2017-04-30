Тольяттинец подозревается в хищении сотового телефона ценой в 50 тыс. рублей

Задержанный сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии мужчина подозревается в том, что вынес из салона сотовой связи коробку с новым мобильным телефоном, чтобы потом сдать его в ломбард, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.
Следуя мимо ломбарда, расположенного на ул. Шлюзовой в Комсомольском районе Тольятти, экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на двух неизвестных. Увидев приближающийся патрульный автомобиль, мужчины быстро сели в припаркованное рядом такси, и машина резко сорвалась с места.
Сотрудники Росгвардии приняли решение выяснить причины столь странного поведения граждан и проверить их на причастность к правонарушениям. Патрульные заблокировали такси и начали проверять находившихся в салоне людей по оперативно-справочным учетам.
Мужчины пояснили стражам правопорядка, что хотели заложить сотовый телефон, который в упаковке лежал на заднем сиденье такси. Он полностью соответствовал описанию телефона, похищенного из салона сотовой связи на ул. Лизы Чайкиной — примерно за полчаса до этого сотрудники вневедомственной охраны получили от дежурного соответствующую ориентировку.
На вопрос патрульных о том, откуда у них сотовый телефон, и зачем сдавать в ломбард совершенно новый аппарат, мужчины не смогли внятно ответить. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанных полицейским.
После просмотра записи камеры видеонаблюдения из салона связи было установлено, что один тольяттинцев вынес телефон стоимостью почти 50 тыс. рублей, пока продавец отвлекся на других клиентов.
В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...