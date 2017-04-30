Николай Меркушкин с рабочим визитом посетил Кинель-Черкасский район

В воскресенье, 30 апреля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочий день в Кинель-Черкасском районе.
Первым объектом, который посетил глава региона, стала поликлиника в селе Кротовка. Еще в прошлом году, посещая поселок, губернатор отметил ужасающее состояние, в котором она находилась. В медицинском учреждении отсутствовало водоснабжение и канализация.
Сегодня в Кротовке построена новая поликлиника площадью 680 кв. м, строительство которой обошлось в сумму около 28 млн рублей. Персонал поликлиники поблагодарил Николая Меркушкина за заботу от себя лично и от всех жителей села.
Следующим объектом стала Кинель-Черкасская городская больница. Главный врач Наиль Нугманов рассказал губернатору о том, как развивается учреждение. Николай Меркушкин поинтересовался, какова заработная плата у персонала. Главврач заверил губернатора, что благодаря рациональному расходованию средств удается находить деньги на дополнительное стимулирование сотрудников.
Все пациенты больницы, с которым беседовал Николай Меркушкин, отмечали высокое качество обслуживания и хорошую работу персонала поликлиники, который заботится о больных и поддерживает чистоту в учреждении.
Затем губернатор посетил сельскохозяйственный производственный кооператив имени Ленина. Руководитель предприятия Владимир Широкорад подробно ознакомил Николая Меркушкина с ходом сельскохозяйственных работ. Губернатор поинтересовался урожайностью зерновых и бобовых культур, выращиваемых СПК, а также перспективами на урожай в этом году. Сельчане заверили главу региона, что в этом году урожай ожидается выше, чем в предыдущем.
Также сегодня губернатор посетил одно из крестьянско-фермерских хозяйств района.
Закончился визит главы региона посещением спортивного комплекса "Старт". Как рассказал глава района, жители Кинель-Черкасс называют территорию спорткомплекса "нашим курортом".
Николай Меркушкин отметил, что еще в прошлом году эта территория была покрыта бурьяном и зарослями, а сейчас там есть футбольное поле, обустроена прогулочная зона.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.