16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Николай Меркушкин с рабочим визитом посетил Кинель-Черкасский район С 1 мая лимит по транспортной карте для льготников составит 60 поездок в месяц Николай Меркушкин: "Мы должны делать максимум возможного для защиты интересов человека-труженика" Николай Меркушкин: "Человека труда нужно уважать и создавать ему все условия для созидания" Николай Меркушкин: "Если работы по реконструкции дорожной сети Самары будут отставать от графика, подрядчиков отстранят от продолжения работ"

Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин с рабочим визитом посетил Кинель-Черкасский район

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 52
Версия для печати

В воскресенье, 30 апреля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочий день в Кинель-Черкасском районе.

Первым объектом, который посетил глава региона, стала поликлиника в селе Кротовка. Еще в прошлом году, посещая поселок, губернатор отметил ужасающее состояние, в котором она находилась. В медицинском учреждении отсутствовало водоснабжение и канализация.

Сегодня в Кротовке построена новая поликлиника площадью 680 кв. м, строительство которой обошлось в сумму около 28 млн рублей. Персонал поликлиники поблагодарил Николая Меркушкина за заботу от себя лично и от всех жителей села.

Следующим объектом стала Кинель-Черкасская городская больница. Главный врач Наиль Нугманов рассказал губернатору о том, как развивается учреждение. Николай Меркушкин поинтересовался, какова заработная плата у персонала. Главврач заверил губернатора, что благодаря рациональному расходованию средств удается находить деньги на дополнительное стимулирование сотрудников.

Все пациенты больницы, с которым беседовал Николай Меркушкин, отмечали высокое качество обслуживания и хорошую работу персонала поликлиники, который заботится о больных и поддерживает чистоту в учреждении.

Затем губернатор посетил сельскохозяйственный производственный кооператив имени Ленина. Руководитель предприятия Владимир Широкорад подробно ознакомил Николая Меркушкина с ходом сельскохозяйственных работ. Губернатор поинтересовался урожайностью зерновых и бобовых культур, выращиваемых СПК, а также перспективами на урожай в этом году. Сельчане заверили главу региона, что в этом году урожай ожидается выше, чем в предыдущем.

Также сегодня губернатор посетил одно из крестьянско-фермерских хозяйств района.

Закончился визит главы региона посещением спортивного комплекса "Старт". Как рассказал глава района, жители Кинель-Черкасс называют территорию спорткомплекса "нашим курортом".

Николай Меркушкин отметил, что еще в прошлом году эта территория была покрыта бурьяном и зарослями, а сейчас там есть футбольное поле, обустроена прогулочная зона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 10:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

ОЛЕГ Деев 03 августа 2015 20:35 Жорес Алферов: "Гагарин-центр" должен быть создан под конкретные задачи"

по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

Фото на сайте

Торжественное собрание, посвященное Дню Весны и Труда

Торжественное собрание, посвященное Дню Весны и Труда

Губернатор наградил победителей региональных трудовых конкурсов "Профессионал года"

Губернатор наградил победителей региональных трудовых конкурсов "Профессионал года"

В самарской филармонии подвели итоги конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области-2017"

В самарской филармонии подвели итоги конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30