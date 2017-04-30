Николай Меркушкин с рабочим визитом посетил Кинель-Черкасский район

В воскресенье, 30 апреля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочий день в Кинель-Черкасском районе.

Первым объектом, который посетил глава региона, стала поликлиника в селе Кротовка. Еще в прошлом году, посещая поселок, губернатор отметил ужасающее состояние, в котором она находилась. В медицинском учреждении отсутствовало водоснабжение и канализация.

Сегодня в Кротовке построена новая поликлиника площадью 680 кв. м, строительство которой обошлось в сумму около 28 млн рублей. Персонал поликлиники поблагодарил Николая Меркушкина за заботу от себя лично и от всех жителей села.

Следующим объектом стала Кинель-Черкасская городская больница. Главный врач Наиль Нугманов рассказал губернатору о том, как развивается учреждение. Николай Меркушкин поинтересовался, какова заработная плата у персонала. Главврач заверил губернатора, что благодаря рациональному расходованию средств удается находить деньги на дополнительное стимулирование сотрудников.

Все пациенты больницы, с которым беседовал Николай Меркушкин, отмечали высокое качество обслуживания и хорошую работу персонала поликлиники, который заботится о больных и поддерживает чистоту в учреждении.

Затем губернатор посетил сельскохозяйственный производственный кооператив имени Ленина. Руководитель предприятия Владимир Широкорад подробно ознакомил Николая Меркушкина с ходом сельскохозяйственных работ. Губернатор поинтересовался урожайностью зерновых и бобовых культур, выращиваемых СПК, а также перспективами на урожай в этом году. Сельчане заверили главу региона, что в этом году урожай ожидается выше, чем в предыдущем.

Также сегодня губернатор посетил одно из крестьянско-фермерских хозяйств района.

Закончился визит главы региона посещением спортивного комплекса "Старт". Как рассказал глава района, жители Кинель-Черкасс называют территорию спорткомплекса "нашим курортом".

Николай Меркушкин отметил, что еще в прошлом году эта территория была покрыта бурьяном и зарослями, а сейчас там есть футбольное поле, обустроена прогулочная зона.