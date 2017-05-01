Игроки БК "Самара" приняли участие в благотворительном забеге "Добрый бег"

В воскресенье, 30 апреля, на набережной у бассейна ЦСК ВВС состоялся благотворительный забег "Добрый бег" в поддержку тяжелобольных детей Самарской области.

Самое активное участие в мероприятии, организованном благотворительным обществом "Русфонд" при поддержке школы правильного бега I Love Running, принял баскетбольный клуб "Самара".

Клуб выставил для участия в забеге на 5 км полноценную команду во главе с тренером Владимиром Черниковым. В нее вошли представители команды "Самара-ДЮБЛ", серебряные призеры недавно завершившегося чемпионата детско-юношеской баскетбольной лиги, а также игроки команды "Самара-2000".

Всего же заявки на участие в забеге, все собранные средства с которого пойдут на лечение тяжелобольных детей из Самарской области, подали более трехсот человек.

Лучший результат из игроков БК "Самара" показал Кирилл Фролов: 18-летний защитник финишировал четвертым, всего на несколько секунд "опоздав" в призовую тройку.

"К нагрузкам нам не привыкать, даже утром: обычно в это время у нас как раз проходят тренировки. Мне вообще нравится кроссы бегать, для меня это совсем не тяжело. Хотелось занять высокое место, попасть в призы, но немного не получилось, впереди бежали опытные взрослые парни, обогнать их я так и не смог. В подобных благотворительных акциях я участвую впервые. Рад, что появилась такая возможность и мы смогли чем-то помочь больным детям", - рассказал игрок БК "Самара" Кирилл Фролов.