Игроки БК "Самара" приняли участие в благотворительном забеге "Добрый бег"

В воскресенье, 30 апреля, на набережной у бассейна ЦСК ВВС состоялся благотворительный забег "Добрый бег" в поддержку тяжелобольных детей Самарской области.
Самое активное участие в мероприятии, организованном благотворительным обществом "Русфонд" при поддержке школы правильного бега I Love Running, принял баскетбольный клуб "Самара".
Клуб выставил для участия в забеге на 5 км полноценную команду во главе с тренером Владимиром Черниковым. В нее вошли представители команды "Самара-ДЮБЛ", серебряные призеры недавно завершившегося чемпионата детско-юношеской баскетбольной лиги, а также игроки команды "Самара-2000".
Всего же заявки на участие в забеге, все собранные средства с которого пойдут на лечение тяжелобольных детей из Самарской области, подали более трехсот человек.
Лучший результат из игроков БК "Самара" показал Кирилл Фролов: 18-летний защитник финишировал четвертым, всего на несколько секунд "опоздав" в призовую тройку.
"К нагрузкам нам не привыкать, даже утром: обычно в это время у нас как раз проходят тренировки. Мне вообще нравится кроссы бегать, для меня это совсем не тяжело. Хотелось занять высокое место, попасть в призы, но немного не получилось, впереди бежали опытные взрослые парни, обогнать их я так и не смог. В подобных благотворительных акциях я участвую впервые. Рад, что появилась такая возможность и мы смогли чем-то помочь больным детям", - рассказал игрок БК "Самара" Кирилл Фролов.
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.