В Тольятти полицейские пресекли попытку сбыта наркотика

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков У МВД России по г. Тольятти задержали подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Подозрительного 26-летнего местного жителя оперативники заметили возле одного из домов на ул. 40 лет Победы. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у молодого человека 45 свертков из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом.
Изъятую находку оперативники направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Эксперты дали заключение, что в свертках находился карфентанил общей массой 13,99 г. По данным оперативников, подозреваемый намеревался сбыть наркотик.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особом крупном размере".
Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество. Ведется следствие.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...