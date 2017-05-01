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В Тольятти полицейские пресекли попытку сбыта наркотика

ТОЛЬЯТТИ. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков У МВД России по г. Тольятти задержали подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Подозрительного 26-летнего местного жителя оперативники заметили возле одного из домов на ул. 40 лет Победы. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у молодого человека 45 свертков  из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом.

Изъятую находку оперативники направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Эксперты дали заключение, что в свертках находился карфентанил общей массой 13,99 г. По данным оперативников, подозреваемый намеревался сбыть наркотик.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особом крупном размере".

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины  запрещенное вещество. Ведется следствие.

Гид потребителя

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