В Тольятти полицейские пресекли попытку сбыта наркотика

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков У МВД России по г. Тольятти задержали подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Подозрительного 26-летнего местного жителя оперативники заметили возле одного из домов на ул. 40 лет Победы. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у молодого человека 45 свертков из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом.

Изъятую находку оперативники направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Эксперты дали заключение, что в свертках находился карфентанил общей массой 13,99 г. По данным оперативников, подозреваемый намеревался сбыть наркотик.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особом крупном размере".

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество. Ведется следствие.