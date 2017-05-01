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Глава региона посетил ФОК "Старт" в Кинель-Черкассах

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 апреля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочий день в Кинель-Черкасском районе. В рамках визита глава региона посетил спортивный комплекс "Старт".

Глава региона посетил ФОК "Старт" в Кинель-Черкассах Глава региона посетил ФОК "Старт" в Кинель-Черкассах
Фото: Дмитрий Бурлаков

Как рассказал глава района Сергей Радько, жители Кинель-Черкасс называют территорию спорткомплекса "нашим курортом". Сегодня спортивный центр ежедневно посещает в среднем 300-350 человек.

Несмотря на позднее время, около восьми часов вечера, на футбольном поле играли местные ребята. Губернатор не удержался и несколько раз пробил по воротам с одиннадцатиметровой отметки.

Николай Меркушкин остался доволен новым спортивным объектом. Футбольное поле с искусственным покрытием имеет  размеры по стандарту УЕФА 124 х 72 м, в том числе игровое  поле — 104 х 69 м, работает автоматическая система полива через выдвижные роторные оросители.

Николай Меркушкин отметил, что еще в прошлом году эта территория была покрыта бурьяном и зарослями, а сейчас все изменилось до неузнаваемости. В 20-х числах апреля здесь стартовал сезон открытых площадок: жителей района ждут беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, площадка для любителей городошного спорта, футбольное поле с искусственным покрытием и трибуны на 496 мест для зрителей.

Кроме того, на территории комплекса располагается резервное футбольное поле с естественным залужением и универсальная хоккейная площадка. Для использования в летнее время здесь нанесена разметка для двух баскетбольных площадок. Общая площадь спортивного комплекса — 2,5 га.

В рейтинге самых популярных площадок ФОКа — большой бассейн, спортивный зал, тренажерные залы. Для населения созданы группы и направления по различным видам фитнеса: фитнес-фристайл, тай-бо, пилатес, power-fit, основы самообороны. Количество занимающихся в группах составляет в среднем 25-30 человек.

Работают детские секции: плавание, легкая атлетика, футбол, а также проводятся занятия в группе "Мама и малыш" для родителей и детей с 3-х лет. ФОК "Старт" оснащен всеми необходимыми условиями для предоставления услуг маломобильной группе населения. Сюда приходят студенты медицинского колледжа, а также дети из центра "Семья", многодетные семьи.

Как рассказал директор "Старта" Алексей Зубков, еще в прошлом году ФОК "Старт" получил сертификат соответствия требованиям ГОСТа. Обладание таким сертификатом дает спортивному объекту возможность на законных основаниях проводить спортивные мероприятия всероссийского и международного уровня. Также в прошлом году комплекс был включен во Всероссийский реестр объектов спорта.

По итогам работы за 2016 проведено больше 180 различных мероприятий: соревнования (районные, окружные, областные, межмуниципальные), турниры (районные, областные), различные забеги, эстафеты, акции по пропаганде ЗОЖ и т. д.

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по чаще приезжайте Жорес

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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