Николай Меркушкин посетил новую поликлинику в селе Кротовка

В воскресенье, 30 апреля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочий день в Кинель-Черкасском районе. Первым объектом, который посетил глава региона, стала поликлиника в селе Кротовка.

Еще в прошлом году, посещая поселок, губернатор отметил ужасающее состояние, в котором она находилась. В медицинском учреждении отсутствовало водоснабжение и канализация.

Сегодня в Кротовке построена новая поликлиника площадью 680 кв. м, строительство которой обошлось в сумму около 28 млн рублей. Работы по благоустройству территории поликлиники были завершены ранее оговоренных сроков — в сентябре прошлого года.

Персонал поликлиники и глава сельского поселения Александра Данильцева поблагодарили Николая Меркушкина за заботу от себя лично и от всех жителей села.

"Мы вас очень рады видеть! Огромное вам спасибо за это новое здание поликлиники. Очень удобное, все предусмотрено, — подчеркнула Александра Николаевна. — Для детей вход отдельный, для беременных — отдельный. Для скорой помощи — тоже. Удобные кабинеты. Плюс новое оборудование поставили. А было как, помните? Заходить было страшно в старое здание, того и гляди потолки рухнут!"

Но не только новым зданием поликлиники гордятся жители Кротовки, преобразилась вся площадь, на которой она стоит. Построена новая церковь, реконструировано здание музыкальной школы, обустроена спортивная площадка, отремонтированы фасадов несколько жилых зданий, выходящих на площадь.

Следующим объектом стала Кинель-Черкасская городская больница. Главный врач Наиль Нугманов рассказал губернатору о том, как развивается учреждение. Николай Меркушкин поинтересовался, какова заработная плата у персонала.

Главврач заверил губернатора, что благодаря рациональному расходованию средств удается находить деньги на дополнительное стимулирование сотрудников. Среднемесячная заработная плата врачей в 2016 году составила 34 тыс. руб., среднего медперсонала — 18,2 тыс. руб., младшего медперсонала — 13,4 тыс. руб.

Все пациенты больницы, с которым беседовал Николай Меркушкин, отмечали высокое качество обслуживания и хорошую работу персонала поликлиники, который заботится о больных и поддерживает чистоту в учреждении.

"Больница прекрасная, ремонт какой сделали! Питание хорошее, четырехразовое, девчонки очень внимательные здесь работают. Молодцы, ни на что не могу пожаловаться. Спасибо вам огромное! — поблагодарила Николая Ивановича пенсионерка из районного центра.

"Хочу про реанимацию сказать. Поступила я в больницу в воскресенье после обеда, с очень сильным желудочным кровотечением, думала все, буду здесь умирать. А в понедельник меня уже перевели в хирургию. Поставили на ноги за сутки, сама не верю. Какие специалисты здесь работают! — поделилась впечатлениями с губернатором пациентка хирургического отделения. — Да и больница наша чище всех. И в самарских больницах я лежала, не сравнить даже".

Губернатор отметил, что хорошее настроение пациентов больницы и их чувство юмора говорят о том, что в медицинском учреждении им действительно созданы комфортные условия пребывания, а персонал хорошо справляется со своими служебными обязанностями.

В настоящее время в больнице работает 849 сотрудников, в том числе 114 врачей и 424 сотрудников со средним медицинским образованием. Среди них 2 кандидата наук, 18 врачей и 140 медицинских сестер имеют высшую квалификационную категорию.

Среди работников 7 человек имеют звание "Отличник здравоохранения". Укомплектованность врачебными кадрами в 2016 году составляет 86%, средними медицинскими работниками — 96,8%. В последние годы начался приток молодых специалистов для работы в Кинель-Черкасской ЦРБ. За время реализации программы "Земский доктор" было привлечено 54 врача.