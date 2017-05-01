Александр Кирилин: "У нашей страны есть прекрасное будущее"

В понедельник, 1 мая, в Самаре проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. Центральным событием стало массовое шествие трудящихся по ул. Молодогвардейской от Ленинградской до Полевой через площадь им. Куйбышева.

Директор РКЦ "Прогресс", президент союза работодателей Самарской области Александр Кирилин, принявший участие в первомайском шествии, рассказал Волга Ньюс, что пройтись по главной площади города 1 мая приехали избранные члены трудовых коллективов Самарской области.

"Все они с радостью встречают этот праздник труда и солидарности с профсоюзами, — сказал он. — Мы видим, что в одной связке можем решить все свои насущные проблемы. Сегодня мы чествуем человека труда, того, кто создает те материальные блага, которые позволят нашей стране быть на передовых рубежах — и в космосе, и во всех направлениях промышленности, и в сельском хозяйстве, а также в создании для наших тружеников комфортных условий для жизни в России".

Он добавил, что ему очень приятно видеть самарцев в хорошем настроении.

"Если человек приходит с улыбкой на Первомай, то у него все хорошо и в семье, и на работе. Значит, у нашей страны есть прекрасное будущее", — прокомментировал Александр Кирилин.