Александр Кирилин: "У нашей страны есть прекрасное будущее"

В понедельник, 1 мая, в Самаре проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. Центральным событием стало массовое шествие трудящихся по ул. Молодогвардейской от Ленинградской до Полевой через площадь им. Куйбышева.
Директор РКЦ "Прогресс", президент союза работодателей Самарской области Александр Кирилин, принявший участие в первомайском шествии, рассказал Волга Ньюс, что пройтись по главной площади города 1 мая приехали избранные члены трудовых коллективов Самарской области.
"Все они с радостью встречают этот праздник труда и солидарности с профсоюзами, — сказал он. — Мы видим, что в одной связке можем решить все свои насущные проблемы. Сегодня мы чествуем человека труда, того, кто создает те материальные блага, которые позволят нашей стране быть на передовых рубежах — и в космосе, и во всех направлениях промышленности, и в сельском хозяйстве, а также в создании для наших тружеников комфортных условий для жизни в России".
Он добавил, что ему очень приятно видеть самарцев в хорошем настроении.
"Если человек приходит с улыбкой на Первомай, то у него все хорошо и в семье, и на работе. Значит, у нашей страны есть прекрасное будущее", — прокомментировал Александр Кирилин.
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.