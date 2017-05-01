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Губернатор Власть и политика

Губернатор встретился с производителями сельхозпродукции Кинель-Черкасского района

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 апреля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочий день в Кинель-Черкасском районе. В том числе губернатор посетил сельскохозяйственный производственный кооператив имени Ленина.

Губернатор встретился с производителями сельхозпродукции Кинель-Черкасского района Губернатор встретился с производителями сельхозпродукции Кинель-Черкасского района
Фото: Дмитрий Бурлаков

Руководитель предприятия Владимир Широкорад подробно ознакомил Николая Меркушкина с ходом сельскохозяйственных работ.

Основное направление деятельности предприятия — производство и реализация продукции сельского хозяйства. Предприятие производит зерно, подсолнечник, молоко, мясо крупного рогатого скота. Площадь пашни предприятия составляет 11,2 тыс. га.

По итогам 2016 г. валовый сбор зерновых культур СПК им. Ленина составил 8007 т в весе после доработки. Поголовье КРС в СПК им. Ленина на сегодняшний день составляет 878 голов, из них 360 — коров молочного направления. За 2016 г. надой на 1 фуражную корову составил 4125 л.

Губернатор поинтересовался урожайностью зерновых и бобовых культур, выращиваемых СПК, а также перспективами на урожай в этом году. Сельчане заверили главу региона, что в этом году урожай ожидается выше, чем в предыдущем. В 2016 г. в районе было намолочен 124 тыс. т зерна при урожайности 17,5 ца с га.

Это неплохой показатель, так как лето  был довольно засушливым. В последние годы район добивается высоких показателей производства зерновых и зернобобовых культур, который составляет более 100 тыс. т.

Также сегодня губернатор посетил одно из крестьянско-фермерских хозяйств района. В 2015 г. глава КФХ Вячеслав Рябченко получил грант на реконструкцию животноводческой фермы, покупку нетелей молочного направления в количестве 50 голов, покупку оборудования. В 2016 г. закуплены нетели в количестве 50 голов, на сегодняшний день отелилось 20 голов. Надой на 1 фуражную корову составляет 12,8 л.

Николай Меркушкин подробно расспросил руководителя предприятия о качестве производимой продукции и закупочных ценах на молоко.  Руководитель КФХ назвал цену — 19 руб. за литр. Губернатор заметил, что знает хозяйства, которые сдают молоко по 23 рубля.

Вячеслав Петрович, в свою очередь, подчеркнул, что это только начало: чем выше будет производительность фермы, тем проще будет найти перекупщика, предлагающего более высокую цену.

Пока ферма дает 800 л за двое суток, трудно найти лучший вариант. В ближайших планах Вячеслава Рябченко — строительство отдельного телятника и увеличение поголовья крупного рогатого скота.

Гид потребителя

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Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

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озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

ОЛЕГ Деев 03 августа 2015 20:35 Жорес Алферов: "Гагарин-центр" должен быть создан под конкретные задачи"

по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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