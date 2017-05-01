В Самаре в демонстрации 1 Мая приняло участие около 50 тыс. человек

В понедельник, 1 мая, в Самаре около 50 тыс. человек стали участниками и зрителями массовых мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда. Главным событием праздника стало массовое шествие трудящихся по ул. Молодогвардейской от Ленинградской до Полевой.

На площади им. В. В. Куйбышева с главной трибуны самарцев приветствовали губернатор Николай Меркушкин, руководители города, представители профсоюзов, ветераны, почетные граждане, Герои России.

Самая массовая за последние 27 лет первомайская демонстрация прошла под девизом "Человек труда — главный капитал России". По инициативе Николая Меркушкина возглавили шествие победители региональных трудовых конкурсов "Профессионал года" — медики, учителя, работники культуры, слесари, токари, то есть люди рабочих профессий, которые своим трудом и достижениями поднимают престиж губернии и страны.

Следом за мастерами своего дела по главной площади прошли глава региона Николай Меркушкин, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов, председатель федерации профсоюзов Павел Ожередов, руководители региональных министерств и областного центра, почетные граждане.

Следом через площадь прошли представители промышленных и торговых предприятий, образовательных и медицинских учреждений, вузов и ссузов, на майскую демонстрацию в поддержку людей труда вышли все парламентские партии.

Колонну гордости Самарской области, флагмана ракетостроительной отрасли РКЦ "Прогресс" возглавил генеральный директор, президент союза работодателей региона Александр Кирилин. Он отметил в беседе с корреспондентом Волга Ньюс, что сегодня по главной площади города 1 мая прошли яркие представители трудовых коллективов Самарской области.

"Все они с радостью встречают этот праздник труда и солидарности с профсоюзами, — сказал он. — Мы видим, что в одной связке можем решить все свои насущные проблемы. Сегодня мы чествуем человека труда, того, кто создает те материальные блага, которые позволят нашей стране быть на передовых рубежах — и в космосе, и во всех направлениях промышленности, и в сельском хозяйстве, а также в создании для наших тружеников комфортных условий для жизни в России".

Он добавил, что ему очень приятно видеть самарцев в хорошем настроении. "Если человек приходит с улыбкой на Первомай, то у него все хорошо и в семье, и на работе. Значит, у нашей страны прекрасное будущее", — прокомментировал Александр Кирилин.

Руководитель самарских профсоюзов — инициатора проведения 1 мая массовой демонстрации — Павел Ожередов поделился, что впервые вместе с родителями вышел на майскую демонстрацию в далеком 1961 году.

"Конечно, я повзрослел. Но до сих пор для меня этот день остался самым красивым праздником, который олицетворяет возрождение природы, когда расцветают деревья, цветы. Настроение поднимается с каждым днем. Вот и сегодняшняя погода говорит о том, что мы на правильном пути. Люди пришли, показали солидарность, сплоченность нашего общества, вокруг президента России Владимира Владимировича Путина и нашего губернатора", — сказал Павел Ожередов.

Главным праздником тех, кто работает на благо России и Самарской области, назвала 1 мая врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

"Сегодня мы показали всем, что мы едины, что у нас очень много хороших трудовых коллективов и трудовых династий. Все, кто сегодня участвовал в шествии, услышали о своих предприятиях и организациях. Для самарской молодежи это особенно ценно: они узнали о действующем трудовом потенциале нашего региона".

Она отметила, что сегодняшнее мероприятие стало самым масштабным за последние годы: "Вы обратили внимание на количество людей? Посмотрите, сколько молодежи. Вместо того, чтобы выбрать поездку на дачу, они предпочли выйти с флагами и транспарантами на площадь Куйбышева".

Принял участие в шествии и председатель союза народов Самарской области Ростислав Хугаев. Он отметил, что Первомай у него в первую очередь ассоциируется с молодостью, миром и трудом.

"Это до сих пор объединяет нас, — заверил он. — Обратите внимание на то, что с приходом весны люди становятся красивее — не только внешне, но и в душе. И все это является дополнительной силой, чтобы независимо от наших корней, будучи россиянами, мы делали одно дело — на благо будущей нашей страны. И, конечно, это касается школьников и студентов. Для них этот день важен, чтобы они впитали те традиции, как относились к этому празднику их родители, их предки. Очень надеюсь, и более того — уверен, что они передадут эти традиции своим детям. В этом наше будущее".

"Праздник снова стал днем труда, улыбок. Самарцы пришли семьями, много детей с цветами, шариками. Это, на мой взгляд, главное. Это объединяет", — поделилась председатель Союза женщин Самарской области Анна Васильева.

Председатель профсоюза АПК региона Михаил Астафьев заметил, что раньше Первомай ассоциировался с борьбой за права трудящихся, но сегодня эта дата имеет уже иной смысл: "Это мероприятие в поддержку нашего светлого будущего, мирного неба над головой, за то, чтобы наши дети были счастливы. За то, чтобы наше государство стало еще крепче".

Шествие по площади Куйбышева, посвященное человеку труда, продолжалось около двух часов. Перед главной трибуной также прошли представители всех районных администраций Самары и общественных советов, ветеранские организации, представители предприятий малого и среднего бизнеса, воспитанники спортивных школ и творческие коллективы.

По предварительной оценке организаторов, участие в праздничных мероприятиях приняли около 50 тыс. человек. Это почти в два раза больше, чем ожидалось. Последний раз такое количество самарцев вышло на первомайское шествие 27 лет назад, в 1990-м году.

"Хвост" первомайской колонны расположился около пересечения улиц Молодогвардейская и Ленинградская. Чествование трудовых коллективов длилось почти 2 часа.



В культурной программе в составе колонн приняли участие более 1000 творческих коллективов. После прохода всех колонн через площадь начались праздничное показательные выступления: парад ретро-автомобилей и мотоциклов, флаговое шоу велосипедистов.

Завершился праздник трюковым байк-шоу. По окончании техника, принявшая участие в торжественном мероприятии, осталась на площади в качестве экспозиции выставки.

После мероприятия самарцы имели возможность лично сказать "спасибо" Николаю Меркушкину и организаторам за яркий праздник мира, весны и труда.

Телеверсию празднования в Самаре Дня Весны и Труда можно увидеть сегодня в региональном эфире канала "Россия-24" в 19:00, а также на телеканале "Губерния" сегодня в 21:00 и завтра, 2 мая, в 16:30.