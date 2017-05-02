Форвард "Лады" Виктор Комаров перешел в СКА

Нападающий Виктор Комаров, два минувших сезона выступавший за тольяттинскую "Ладу", подписал контракт с ХК СКА, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Соглашение рассчитано на два года.
Комаров начал заниматься хоккеем в Челябинске, а профессиональную карьеру в МХЛ начал в петербургской команде "Серебряные Львы" в сезоне 2011/12, затем выступал в командах системы СКА в МХЛ и ВХЛ. За минувшие два сезона в "Ладе" форвард набрал 36 очков в 96 играх.
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