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Хоккей Спорт

Форвард "Лады" Виктор Комаров перешел в СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нападающий Виктор Комаров, два минувших сезона выступавший за тольяттинскую "Ладу", подписал контракт с ХК СКА, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Соглашение рассчитано на два года.

Комаров начал заниматься хоккеем в Челябинске, а профессиональную карьеру в МХЛ начал в петербургской команде "Серебряные Львы" в сезоне 2011/12, затем выступал в командах системы СКА в МХЛ и ВХЛ. За минувшие два сезона в "Ладе" форвард набрал 36 очков в 96 играх.

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