Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом

В понедельник, 1 мая, в Автозаводском районе Тольятти "легковушка" насмерть сбила пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП было зафиксировано в 22:10. По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь по ул. 40 лет Победы, допустил наезд на пешехода. Прибывшие медики констатировали его смерть.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.