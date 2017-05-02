Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом

В понедельник, 1 мая, в Автозаводском районе Тольятти "легковушка" насмерть сбила пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
ДТП было зафиксировано в 22:10. По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ-2111, двигаясь по ул. 40 лет Победы, допустил наезд на пешехода. Прибывшие медики констатировали его смерть.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.