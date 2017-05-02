С "Восхода", следовавшего из Сызрани в Самару, эвакуировали пассажиров

В воскресенье, 30 апреля, с судна на подводных крыльях "Восход", следовавшего по маршруту "Сызрань-Самара", эвакуировали пассажиров, сообщает syzran-small.ru.
"Восход" то снижал скорость до минимальной, то вообще ложился в дрейф. Судя по всему, у него отказала система охлаждения. На борту судна было 12 пассажиров, в том числе четверо детей. В районе Новокуйбышевска людей прямо на воде пересадили на подошедший теплоход "Ингрия-3", и они благополучно добрались до Самары. В итоге путь занял более четырех часов, вместо положенных двух.
По данным справочной службы речного вокзала Самары, в понедельник, 1 мая, судно "Восход" уже отправилось в рейс на Сызрань.
Последние комментарии
А на какие шиши этот скромный гос.служащий прикупил свои 5 комнат, явно не в хрущевке?
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
вытаскивайте их оттуда быстрее, эта часть ливии без цивилизованных законов, живут по шариату..
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?