С "Восхода", следовавшего из Сызрани в Самару, эвакуировали пассажиров

В воскресенье, 30 апреля, с судна на подводных крыльях "Восход", следовавшего по маршруту "Сызрань-Самара", эвакуировали пассажиров, сообщает syzran-small.ru.

"Восход" то снижал скорость до минимальной, то вообще ложился в дрейф. Судя по всему, у него отказала система охлаждения. На борту судна было 12 пассажиров, в том числе четверо детей. В районе Новокуйбышевска людей прямо на воде пересадили на подошедший теплоход "Ингрия-3", и они благополучно добрались до Самары. В итоге путь занял более четырех часов, вместо положенных двух.

По данным справочной службы речного вокзала Самары, в понедельник, 1 мая, судно "Восход" уже отправилось в рейс на Сызрань.