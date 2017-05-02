Областная юношеская библиотека проведет День памяти "Поклонимся великим тем годам"

В четверг, 4 мая, в 10:00 в Самарской областной юношеской библиотеке пройдет День памяти "Поклонимся великим тем годам", посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, сообщила пресс-служба областного министерства культуры.
Программа мероприятия:
10:00 — День памяти начнется перед зданием библиотеки. Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны будут рассказывать читателям юношеской библиотеки о знаковых событиях тех времен, о своем боевом пути и трудностях военного времени.
Все желающие смогут поблагодарить ветеранов за их храбрость и мирное небо над нашими головами.
11:00 — в рамках Международной акции по продвижению и поддержке чтения "Читаем детям о войне" в Самарской областной юношеской библиотеке состоится прочтение различных художественных произведений о военных событиях, которые потрясли всю страну.
Акция завершится беседой с ветеранами, которые стали не только свидетелями, но и участниками многочисленных сражений.
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.