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Общество

Областная юношеская библиотека проведет День памяти "Поклонимся великим тем годам"

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 мая, в 10:00 в Самарской областной юношеской библиотеке пройдет День памяти "Поклонимся великим тем годам", посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Программа мероприятия:

10:00 — День памяти начнется перед зданием библиотеки. Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны будут рассказывать читателям юношеской библиотеки о знаковых событиях тех времен, о своем боевом пути и трудностях военного времени.

Все желающие смогут поблагодарить ветеранов за их храбрость и мирное небо над нашими головами.

11:00 — в рамках Международной акции по продвижению и поддержке чтения "Читаем детям о войне" в Самарской областной юношеской библиотеке состоится прочтение различных художественных произведений о военных событиях, которые потрясли всю страну.

Акция завершится беседой с ветеранами, которые стали не только свидетелями, но и участниками многочисленных сражений.

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