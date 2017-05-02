Областная юношеская библиотека проведет День памяти "Поклонимся великим тем годам"

В четверг, 4 мая, в 10:00 в Самарской областной юношеской библиотеке пройдет День памяти "Поклонимся великим тем годам", посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Программа мероприятия:

10:00 — День памяти начнется перед зданием библиотеки. Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны будут рассказывать читателям юношеской библиотеки о знаковых событиях тех времен, о своем боевом пути и трудностях военного времени.

Все желающие смогут поблагодарить ветеранов за их храбрость и мирное небо над нашими головами.

11:00 — в рамках Международной акции по продвижению и поддержке чтения "Читаем детям о войне" в Самарской областной юношеской библиотеке состоится прочтение различных художественных произведений о военных событиях, которые потрясли всю страну.

Акция завершится беседой с ветеранами, которые стали не только свидетелями, но и участниками многочисленных сражений.