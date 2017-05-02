Николай Меркушкин оценил готовность области к пожароопасному сезону

Во вторник, 2 мая, регион отметил "Всероссийский день посадки леса". В рамках акции губернатор Николай Меркушкин посетил знаковые объекты лесного хозяйства области. Первым местом визита стала пожарно-химическая станция 3 типа в поселке Волжский, откуда ведется мониторинг лесных пожаров во всем регионе.

Напомним, пожароопасный сезон был объявлен в области в середине апреля. "За период майских праздников нами зафиксировано около 50 возгораний на сопредельных территориях. В основном горит сухая трава. Пожаров в лесном фонде пока нет", - сообщил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.

Однако лесники просят граждан не терять бдительность. "Самарская область традиционно показывает высокую степень готовности к лесным пожарам. Однако в соседней Ульяновской области леса горят практически каждый день, что не может не настораживать", - сообщил руководитель департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский. Он напомнил, что в регионе объявлен особый противопожарный режим, подразумевающий полный запрет на разведение огня.

Но даже если пожар случится, все ресурсы для того, чтобы с ним справиться, у региона есть. В области расположено 17 пожарно-химических станций 1, 2 и 3 типа. На них работает 64 группы пожаротушения общей численностью 316 человек.

В рамках областной программы в 2009-2015 гг. на ПХС было обновлено 68% парка лесопожарной техники и закуплено более 1500 единиц оборудования на сумму 215 млн рублей. "Благодаря личной поддержке губернатора мы оснастили ПХС самыми современными машинами и расширили штат пожарных. Так что леса области надежно защищены от возгораний", - сказал Ларионов.

Важнейшим звеном в системе пожарной охраны лесов служит ПХС-3 в поселке Волжский, куда прибыл глава региона Николай Меркушкин. Станция была построена в 1999 году и обеспечивает защиту сразу четырех лесничеств общей площадью 84 га.

Главной особенностью станции является региональная диспетчерская служба (РДС) - она осуществляет сбор и учет данных о лесопожарной обстановке на всей территории области. Система мониторинга включает 26 камер, значительная часть которых расположена в так называемом "хвойном поясе". "Видеонаблюдением покрыто 90% территории лесного фонда области, остальные 10% леса расположены в болотистой местности и в принципе не подвержены горению", - пояснил Ларионов.

С 2016 г. работа по обнаружению пожаров вышла на новый уровень: в систему мониторинга был внедрен программный комплекс "Лесной дозор". "Очаг возгорания отслеживается в автоматическом режиме. Сигналы тут же передаются оператору и накладываются на лесную карту, что позволяет точно определять координаты горящего участка", - рассказал оператор РДС. Губернатор поинтересовался, сколько времени в среднем уходит на определение места пожара. "До пяти минут", - ответили главе региона.

Николай Меркушкин обратил внимания лесников на возможность сбора данных с орбитальных спутников производства РКЦ "Прогресс". Александр Ларионов такой перспективы не исключил. По его словам, уже сегодня спутники с точностью до метра выявляют несанкционированную добычу ископаемых в песчаных карьерах. Подобные технологии можно использовать и при обнаружении лесных пожаров.