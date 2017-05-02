Лимит поездок по льготным транспортным картам в Самарской области увеличили до 60

С 1 мая в Самарской области увеличили лимит числа поездок по льготной транспортной карте. Теперь льготники могут бесплатно воспользоваться общественным транспортом 60 раз в месяц. Такое решение приняли по итогам совещания, которое в прошлую пятницу провел губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Во вторник, 2 мая, журналистам рассказали о результатах мониторинга поездок льготных категорий граждан. Напомним, с 1 февраля количество бесплатных поездок в общественном транспорте для льготников ограничили до 50 в месяц. Главной целью отмены безлимитных поездок было пресечь "серые" схемы вывода денег.

"Каждый год росли расходы областного бюджета на возмещение затрат транспортным предприятиям по социальным картам, - пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. - В 2015 году на эти цели в бюджете было предусмотрено 943 млн рублей, в 2016 - уже 1 млрд 302 млн рублей. На 2017 год предусмотрено 1 млрд 358 млн рублей".

Иван Пивкин рассказал, что с момента введения лимита на поездки был проведен мониторинг. В течение трех месяцев несколькими министерствами и ведомствами областного правительства и администрацией Самары проводился анализ ситуации, связанной с льготными перевозками. С февраля по апрель профильные министры, депутатский корпус, члены Общественной палаты провели десятки встреч с ветеранскими организациями и пенсионерами.

Анализ ситуации показал, что с февраля по май этого года лимит в 50 поездок превысили 10-15% льготников. Поэтому было решено увеличить количество поездок до 60. Увеличение лимитов по транспортным картам позволит оказать поддержку, в том числе, работающим пенсионерам.

"Это создаст дополнительную нагрузку на областной бюджет, - отметил Пивкин. - На сегодня дефицит средств бюджета по данной статье расходов на 2017 год составляет около 330 млн рублей. Но это позволит удовлетворить потребности подавляющего большинства льготников".

Кроме того, людям, которые по каким-то причинам нуждаются в большем числе поездок, окажут адресную помощь. Это относится к людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, инвалидам, которые вынуждены много ездить по городу, к примеру, для прохождения лечения или на учебу. Для них число поездок могут увеличить.

"В ходе мониторинга мы выявили группы людей, которые требуют к себе особого внимания, - рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова. - Это, в первую очередь, инвалиды, которые получают образование, ездят каждый день на учебу. Они, бесспорно, нуждаются в большем количестве поездок в течение всего учебного года. Также это мамы ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые возят своих детей в медицинские учреждения, в специализированные коррекционные школы. Также мы выявили людей, потребность которых в большем количестве поездок носит временный характер и связана с какими-либо жизненными обстоятельствами. Сейчас разрабатывается нормативный правовой акт, устанавливающий определенный порядок, в соответствии с которым отдельные категории граждан смогут получить дополнительное количество льготных поездок".

Внимание будут также уделять пресечению коррупционных схем при использовании транспортных карт. Как рассказала Антимонова, были зафиксированы случаи, когда в день у некоторых людей фиксировали по 10-11 поездок по одному и тому же маршруту. Выяснилось, что эти люди работали в транспортных организациях. Чтобы не допустить таких злоупотреблений, будут сформированы специальные контрольные группы. Они будут ежедневно во время поездок в общественном транспорте выявлять ситуации, связанные с использованием льготных транспортных карт посторонними лицами, а не самими получателями льгот. Также планируют законодательно предусмотреть санкции при выявлении незаконного использования льготного "проездного". В случаях, когда будут зафиксированы злоупотребления, у транспортной компании может быть отозвана лицензия.

"На сегодня выявлены случаи использования транспортных карт с серьезными нарушениями, - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин. - Мы все эти материалы изучим, виновных лиц установим, привлечем их к ответственности и посмотрим, насколько дальнейшая работа с этими перевозчиками вообще целесообразна".

В заключение министр транспорта Иван Пивкин сообщил, что в ближайшее время будет проведен анализ существующей транспортной сети.

"Министерством транспорта совместно с муниципалитетами будут пересмотрены основные маршруты общественного транспорта с целью возможного удлинения маршрутов, объединения маршрутных сетей, переноса остановок общественного транспорта, чтобы исключить ненужные пересадки", - отметил он.