Лимит поездок по льготным транспортным картам в Самарской области увеличили до 60

С 1 мая в Самарской области увеличили лимит числа поездок по льготной транспортной карте. Теперь льготники могут бесплатно воспользоваться общественным транспортом 60 раз в месяц. Такое решение приняли по итогам совещания, которое в прошлую пятницу провел губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Во вторник, 2 мая, журналистам рассказали о результатах мониторинга поездок льготных категорий граждан. Напомним, с 1 февраля количество бесплатных поездок в общественном транспорте для льготников ограничили до 50 в месяц. Главной целью отмены безлимитных поездок было пресечь "серые" схемы вывода денег.
"Каждый год росли расходы областного бюджета на возмещение затрат транспортным предприятиям по социальным картам, - пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. - В 2015 году на эти цели в бюджете было предусмотрено 943 млн рублей, в 2016 - уже 1 млрд 302 млн рублей. На 2017 год предусмотрено 1 млрд 358 млн рублей".
Иван Пивкин рассказал, что с момента введения лимита на поездки был проведен мониторинг. В течение трех месяцев несколькими министерствами и ведомствами областного правительства и администрацией Самары проводился анализ ситуации, связанной с льготными перевозками. С февраля по апрель профильные министры, депутатский корпус, члены Общественной палаты провели десятки встреч с ветеранскими организациями и пенсионерами.
Анализ ситуации показал, что с февраля по май этого года лимит в 50 поездок превысили 10-15% льготников. Поэтому было решено увеличить количество поездок до 60. Увеличение лимитов по транспортным картам позволит оказать поддержку, в том числе, работающим пенсионерам.
"Это создаст дополнительную нагрузку на областной бюджет, - отметил Пивкин. - На сегодня дефицит средств бюджета по данной статье расходов на 2017 год составляет около 330 млн рублей. Но это позволит удовлетворить потребности подавляющего большинства льготников".
Кроме того, людям, которые по каким-то причинам нуждаются в большем числе поездок, окажут адресную помощь. Это относится к людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, инвалидам, которые вынуждены много ездить по городу, к примеру, для прохождения лечения или на учебу. Для них число поездок могут увеличить.
"В ходе мониторинга мы выявили группы людей, которые требуют к себе особого внимания, - рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова. - Это, в первую очередь, инвалиды, которые получают образование, ездят каждый день на учебу. Они, бесспорно, нуждаются в большем количестве поездок в течение всего учебного года. Также это мамы ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые возят своих детей в медицинские учреждения, в специализированные коррекционные школы. Также мы выявили людей, потребность которых в большем количестве поездок носит временный характер и связана с какими-либо жизненными обстоятельствами. Сейчас разрабатывается нормативный правовой акт, устанавливающий определенный порядок, в соответствии с которым отдельные категории граждан смогут получить дополнительное количество льготных поездок".
Внимание будут также уделять пресечению коррупционных схем при использовании транспортных карт. Как рассказала Антимонова, были зафиксированы случаи, когда в день у некоторых людей фиксировали по 10-11 поездок по одному и тому же маршруту. Выяснилось, что эти люди работали в транспортных организациях. Чтобы не допустить таких злоупотреблений, будут сформированы специальные контрольные группы. Они будут ежедневно во время поездок в общественном транспорте выявлять ситуации, связанные с использованием льготных транспортных карт посторонними лицами, а не самими получателями льгот. Также планируют законодательно предусмотреть санкции при выявлении незаконного использования льготного "проездного". В случаях, когда будут зафиксированы злоупотребления, у транспортной компании может быть отозвана лицензия.
"На сегодня выявлены случаи использования транспортных карт с серьезными нарушениями, - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин. - Мы все эти материалы изучим, виновных лиц установим, привлечем их к ответственности и посмотрим, насколько дальнейшая работа с этими перевозчиками вообще целесообразна".
В заключение министр транспорта Иван Пивкин сообщил, что в ближайшее время будет проведен анализ существующей транспортной сети.
"Министерством транспорта совместно с муниципалитетами будут пересмотрены основные маршруты общественного транспорта с целью возможного удлинения маршрутов, объединения маршрутных сетей, переноса остановок общественного транспорта, чтобы исключить ненужные пересадки", - отметил он.
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.