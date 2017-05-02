Директора самарской фирмы обвиняют в невыплате сотрудникам более 6 млн руб. зарплаты

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гендиректора ООО "1245 УНР" Александра Остремского по статье "Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев, совершенная руководителем организации из корыстной или иной личной заинтересованности". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, с января по 30 июня 2015 г. руководитель предприятия не выплачивал зарплату и иные выплаты 226 работникам. Общая сумма задолженности составила более 6 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.