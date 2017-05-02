Директора самарской фирмы обвиняют в невыплате сотрудникам более 6 млн руб. зарплаты

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гендиректора ООО "1245 УНР" Александра Остремского по статье "Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев, совершенная руководителем организации из корыстной или иной личной заинтересованности". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, с января по 30 июня 2015 г. руководитель предприятия не выплачивал зарплату и иные выплаты 226 работникам. Общая сумма задолженности составила более 6 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...