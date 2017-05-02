Николай Меркушкин: Наша задача - наращивать посадку новых лесов

Во вторник, 2 мая, в рамках национальной экологической акции "Всероссийский день посадки леса" губернатор Николай Меркушкин принял участие в высадке деревьев в зеленой зоне Тольятти.

Напомним, здесь в 2010 году выгорело около 2 тыс. га леса. С тех пор проведена посадка новых деревьев на площади 1,3 га. Восстановление идет в рамках двух областных программ. Общий объем выделенных средств составил 194,8 млн рублей.

Необходимо отметить гражданскую инициативу жителей Тольятти в восстановлении городского леса. Так, с 2011 по 2016 годы в акциях, проводимых партией "Единая Россия", а также по инициативе органов власти и общественных организаций и предприятий приняло участие более 5 тыс. человек, без привлечения средств из областного бюджета было высажено 420 тыс. саженцев на площади 83 га.

Сегодня активисты решили высадить деревья в "Лесу памяти", заложенном в 2014 году в честь героев I и II мировых войн — уроженцев Ставрополя-на-Волге.

"Сегодня мы делаем великое дело. Мы не просто сажаем деревья, — обратился к участникам акции Николай Меркушкин. — Этот лес заложен в память воинов, павших в Первой и Второй мировой войнах. Наша задача — не только восстановить то, что сгорело, но и каждый год наращивать посадку новых лесов, а в городах, где это возможно, создавать новые парки и скверы".

Губернатор заявил, что в этом году на территории области планируется посадить почти тысячу гектаров леса с тем, чтобы уже в следующем году полностью ликвидировать последствия пожаров 2010 года.

После небольшой вступительной части Николай Меркушкин возложил цветы к памятному знаку, установленному в честь участников Первой мировой войны.

Всего в этот день тольяттинцы во главе с губернатором высадили новый лес на площади 2 га. Глава Тольятти Сергей Анташев особенно отметил тот факт, что лес восстанавливается совместными усилиями областной и городской власти, и что особенно важно, многое делается добровольцами.