Самарская область получит 927 млн руб. на комфортную городскую среду

В этом году Самарская область получит 927 млн руб. из федерального бюджета на формирование комфортной городской среды, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в среду, 3 мая.
Всего между 10 регионами, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых выше 1, на эти цели будет распределено 5,1 млрд руб. из резервного фонда правительства России.
Больше средств, чем Самарской области, выделят только Татарстану и Московской области.
Субсидии на условиях софинансирования из региональных бюджетов пойдут на благоустройство территорий муниципальных образований, в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(