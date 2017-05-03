Самарская область получит 927 млн руб. на комфортную городскую среду

В этом году Самарская область получит 927 млн руб. из федерального бюджета на формирование комфортной городской среды, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в среду, 3 мая.

Всего между 10 регионами, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых выше 1, на эти цели будет распределено 5,1 млрд руб. из резервного фонда правительства России.

Больше средств, чем Самарской области, выделят только Татарстану и Московской области.

Субсидии на условиях софинансирования из региональных бюджетов пойдут на благоустройство территорий муниципальных образований, в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков.