Николай Меркушкин ответит на вопросы в прямом эфире телеканала "Россия-24. Самара"

В среду, 3 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала "Россия-24. Самара" ответит на вопросы в рамках программы "Главная тема". Эфир начнется в 18:30.
Жители Тольятти смогут увидеть прямой эфир на информканале "ВАЗ-ТВ" (на т/к "ВАЗ-ТВ. Домашний" - в 19:00).
Во время программы будут подняты темы, касающиеся недавнего масштабного празднования Дня Весны и Труда, а также предстоящего Дня Победы и парада на площади им. Куйбышева.
Кроме того, темой обсуждения в телестудии станет ход подготовки Самары к чемпионату мира по футболу. Речь пойдет о глобальном ремонте дорог и строительстве развязок, темпах возведения ключевых объектов инфраструктуры ЧМ-2018, благоустройстве города.
В ходе прямого эфира обсудят главные итоги пятилетней работы Николая Меркушкина в должности губернатора.
Вопросы главе региона можно оставить в разделе "Гостевая книга" на сайте tvsamara.ru или по многоканальному телефону колл-центра телеканала: (846) 926-11-22.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.