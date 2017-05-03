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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин ответит на вопросы в прямом эфире телеканала "Россия-24. Самара"

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала "Россия-24. Самара" ответит на вопросы в рамках программы "Главная тема". Эфир начнется в 18:30.

Фото: Андрей Савельев

Жители Тольятти смогут увидеть прямой эфир на информканале "ВАЗ-ТВ" (на т/к "ВАЗ-ТВ. Домашний" - в 19:00).

Во время программы будут подняты темы, касающиеся недавнего масштабного празднования Дня Весны и Труда, а также предстоящего Дня Победы и парада на площади им. Куйбышева.

Кроме того, темой обсуждения в телестудии станет ход подготовки Самары к чемпионату мира по футболу. Речь пойдет о глобальном ремонте дорог и строительстве развязок, темпах возведения ключевых объектов инфраструктуры ЧМ-2018, благоустройстве города.

В ходе прямого эфира обсудят главные итоги пятилетней работы Николая Меркушкина в должности губернатора.

Вопросы главе региона можно оставить в разделе "Гостевая книга" на сайте tvsamara.ru или по многоканальному телефону колл-центра телеканала: (846) 926-11-22.

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