Прятавший в лесопосадке более 1,6 кг тротила 18-летний житель Чапаевска выслушал приговор

Вступил в силу приговор Чапаевского городского суда в отношении 18-летнего местного жителя Павла Рожина, признанного виновным в незаконном обороте взрывчатых веществ, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.222.1 УК РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
В пресс-службе УФСБ России по Самарской области сообщают, что в ноябре 2016 г. в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, их сотрудники обнаружили и изъяли в лесополосе на территории Чапаевска 1610 гр тротила, хранящегося в шести самодельных цилиндрических отрезках пластиковой трубы диаметром 50 мм и длиной 100 мм.
В ходе дальнейшей работы установлено, что к незаконному хранению взрывчатых веществ причастен 18-летний житель Чапаевска Павел Рожин, который в период с августа по сентябрь 2016 г., работая в подрядной организации, похитил взрывчатое вещество с территории ОАО "Полимер" и спрятал его в тайнике, оборудованном в лесополосе.
На основании переданных сотрудниками УФСБ по Самарской области материалов 7 ноября 2016 года ОД ОМВД России по городу Чапаевску по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.
10 марта 2017 г. решением Чапаевского городского суда Самарской области Павел Рожин был признан виновным в незаконном обороте взрывчатых веществ и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с наложением штрафа в размере 10 тыс. рублей.
В УФСБ России по Самарской области также сообщают, что приговор уже вступил в законную силу, и отмечают, что в ноябре 2015 г. Рожин в числе своих преступных связей был осужден по ч. 2 ст. 214 УК РФ за нанесение экстремистских надписей и изображений на культовое здание "Мечеть Мирмаммеда" в Чапаевске.
Последние комментарии
Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????