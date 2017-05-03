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Суды Происшествия

Прятавший в лесопосадке более 1,6 кг тротила 18-летний житель Чапаевска выслушал приговор

ЧАПАЕВСК. МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Чапаевского городского суда в отношении 18-летнего местного жителя Павла Рожина, признанного виновным в незаконном обороте взрывчатых веществ, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.222.1 УК РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

В пресс-службе УФСБ России по Самарской области сообщают, что в ноябре 2016 г. в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, их сотрудники обнаружили и изъяли в лесополосе на территории Чапаевска 1610 гр тротила, хранящегося в шести самодельных цилиндрических отрезках пластиковой трубы диаметром 50 мм и длиной 100 мм.

В ходе дальнейшей работы установлено, что к незаконному хранению  взрывчатых веществ причастен 18-летний житель Чапаевска Павел Рожин, который в период с августа по сентябрь 2016 г., работая в подрядной организации, похитил взрывчатое вещество с территории ОАО "Полимер" и спрятал его в тайнике, оборудованном в лесополосе.

На основании переданных сотрудниками УФСБ по Самарской области материалов 7 ноября 2016 года ОД ОМВД России по городу Чапаевску по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

10 марта 2017 г. решением Чапаевского городского суда Самарской области Павел Рожин был признан виновным в незаконном обороте взрывчатых веществ и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с наложением штрафа в размере 10 тыс. рублей.

В УФСБ России по Самарской области также сообщают, что приговор уже вступил в законную силу, и отмечают, что в ноябре 2015 г. Рожин в числе своих преступных связей был осужден по ч. 2 ст. 214 УК РФ за нанесение экстремистских надписей и изображений на культовое здание "Мечеть Мирмаммеда" в Чапаевске.

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