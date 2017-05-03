Экс-адвоката посадили на пять лет из-за "земельных войн" самарских бизнесменов

В Промышленном районном суде Самары огласили приговор экс-адвокату Нине Бурыкиной. Статуса адвоката ее лишили 27 октября 2016 года.

Напомним, 62-летнюю женщину в августе 2016 г. задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области за передачу взятки 212 тыс. руб. судебному приставу. Взамен тот должен был составить 106 дополнительных актов, фиксирующих нарушение со стороны предпринимателя Александра Катина, с которым на протяжении долгих лет судился клиент Бурыкиной Михаил Горбунов.

Дело в том, что их земельные участки в Студеном овраге располагались по соседству. И в суде Горбунов сумел доказать, что строительство с применением тяжелой техники, которое ведет Катин, грозит обрушением склона оврага, а потому его надо запретить. Суд работы запретил, но стройка продолжалась, что зафиксировали судебные приставы.

По версии следствия, Бурыкина дала взятку за дополнительную фиксацию нарушений, так как каждое из них в суде оценивалось в денежном эквиваленте: после вступления в силу решения суда каждый день задокументированного нарушения оценивался примерно в 20 тыс. рублей.

"Подсудимая вину не признала, по ее мнению, имела место провокация, — рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары. — Гособвинение за дачу взятки в крупном размере просило назначить ей семь лет лишения свободы. Суд признал ее виновной и назначил пять лет колонии общего режима. Это "мягче" того, что предусматривает статья обвинения (от семи до 12 лет)".