Экс-адвоката посадили на пять лет из-за "земельных войн" самарских бизнесменов

В Промышленном районном суде Самары огласили приговор экс-адвокату Нине Бурыкиной. Статуса адвоката ее лишили 27 октября 2016 года.
Напомним, 62-летнюю женщину в августе 2016 г. задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области за передачу взятки 212 тыс. руб. судебному приставу. Взамен тот должен был составить 106 дополнительных актов, фиксирующих нарушение со стороны предпринимателя Александра Катина, с которым на протяжении долгих лет судился клиент Бурыкиной Михаил Горбунов.
Дело в том, что их земельные участки в Студеном овраге располагались по соседству. И в суде Горбунов сумел доказать, что строительство с применением тяжелой техники, которое ведет Катин, грозит обрушением склона оврага, а потому его надо запретить. Суд работы запретил, но стройка продолжалась, что зафиксировали судебные приставы.
По версии следствия, Бурыкина дала взятку за дополнительную фиксацию нарушений, так как каждое из них в суде оценивалось в денежном эквиваленте: после вступления в силу решения суда каждый день задокументированного нарушения оценивался примерно в 20 тыс. рублей.
"Подсудимая вину не признала, по ее мнению, имела место провокация, — рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары. — Гособвинение за дачу взятки в крупном размере просило назначить ей семь лет лишения свободы. Суд признал ее виновной и назначил пять лет колонии общего режима. Это "мягче" того, что предусматривает статья обвинения (от семи до 12 лет)".
Последние комментарии
Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????