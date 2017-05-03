На первомай самарца ограбила компания молодых людей с участием девушек

Около 3:00 1 мая 26-летний молодой человек на остановке общественного транспорта на проспекте Металлургов стал жертвой ограбления.
По данным источника в правоохранительных органах, на него напали четверо: молодой азиат, "плотный" русоволосый парень и две девушки, приметы которых потерпевший не запомнил. Добычей преступников стали 8 тыс. руб. и мобильный телефон.
Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж", уже составлены фотороботы, полиция разыскивает преступников.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...