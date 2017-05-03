На первомай самарца ограбила компания молодых людей с участием девушек

Около 3:00 1 мая 26-летний молодой человек на остановке общественного транспорта на проспекте Металлургов стал жертвой ограбления.

По данным источника в правоохранительных органах, на него напали четверо: молодой азиат, "плотный" русоволосый парень и две девушки, приметы которых потерпевший не запомнил. Добычей преступников стали 8 тыс. руб. и мобильный телефон. Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж", уже составлены фотороботы, полиция разыскивает преступников.