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ДТП Происшествия

В отрадненском дворе девятилетний велосипедист пострадал под колесами Toyota Corolla

ОТРАДНЫЙ. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном 2 мая произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:15 на ул. Гайдара 34-летний водитель Toyota Corolla, ехавший по двору в направлении проезжей части, сбил девятилетнего мальчика, который двигался на велосипеде по тротуару.

Ребенка с травмами доставили в больницу, госпитализация ему не понадобилась.

По факту ДТП ведется проверка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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