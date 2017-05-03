В отрадненском дворе девятилетний велосипедист пострадал под колесами Toyota Corolla

В Отрадном 2 мая произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 19:15 на ул. Гайдара 34-летний водитель Toyota Corolla, ехавший по двору в направлении проезжей части, сбил девятилетнего мальчика, который двигался на велосипеде по тротуару.
Ребенка с травмами доставили в больницу, госпитализация ему не понадобилась.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.