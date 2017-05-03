В отрадненском дворе девятилетний велосипедист пострадал под колесами Toyota Corolla

В Отрадном 2 мая произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:15 на ул. Гайдара 34-летний водитель Toyota Corolla, ехавший по двору в направлении проезжей части, сбил девятилетнего мальчика, который двигался на велосипеде по тротуару.

Ребенка с травмами доставили в больницу, госпитализация ему не понадобилась.

По факту ДТП ведется проверка.