Форум "Медицина. Фармация" соберет в Самаре ведущих специалистов отрасли

С 30 мая по 1 июня 2017 года в выставочной компании "Экспо-Волга" состоится Поволжский межрегиональный специализированный форум-выставка "Медицина. Фармация". Проект является новой коммуникационной площадкой для профессионального обсуждения актуальных вопросов развития медицинской и фармацевтической отрасли.

Одними из главных мероприятий станут:

— выездное заседание Экспертного совета при Комитете Государственной думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности;

— отчетная стратегическая сессия инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области;

— заседание Научно-технического совета при Губернаторе Самарской области.

В рамках проекта также состоятся образовательные мероприятия для врачей различных специальностей, в том числе, врачей-хирургов, терапевтов, оториноларингологов, врачей общей практики, среднего медицинского персонала, провизоров.

Главными темами программы станут кластерное и межкластерное взаимодействие, перспективы создания медицинских научно-производственных, научно-образовательных и клинических центров в регионах, создание и продвижение новых технологий и продуктов, развитие индустриального сектора. Запланировано обсуждение актуальных вопросов, касающихся разработки новых технологий, продуктов и материалов от идеи до промышленного образца и доведения до конечного потребителя путем внедрения в систему практического здравоохранения.