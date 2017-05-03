Форум "Медицина. Фармация" соберет в Самаре ведущих специалистов отрасли

С 30 мая по 1 июня 2017 года в выставочной компании "Экспо-Волга" состоится Поволжский межрегиональный специализированный форум-выставка "Медицина. Фармация". Проект является новой коммуникационной площадкой для профессионального обсуждения актуальных вопросов развития медицинской и фармацевтической отрасли.
Одними из главных мероприятий станут:
— выездное заседание Экспертного совета при Комитете Государственной думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности;
— отчетная стратегическая сессия инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области;
— заседание Научно-технического совета при Губернаторе Самарской области.
В рамках проекта также состоятся образовательные мероприятия для врачей различных специальностей, в том числе, врачей-хирургов, терапевтов, оториноларингологов, врачей общей практики, среднего медицинского персонала, провизоров.
Главными темами программы станут кластерное и межкластерное взаимодействие, перспективы создания медицинских научно-производственных, научно-образовательных и клинических центров в регионах, создание и продвижение новых технологий и продуктов, развитие индустриального сектора. Запланировано обсуждение актуальных вопросов, касающихся разработки новых технологий, продуктов и материалов от идеи до промышленного образца и доведения до конечного потребителя путем внедрения в систему практического здравоохранения.
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!