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В мэрии объяснили увольнение Виктора Кузьмина недобросовестным исполнением служебных обязанностей Прокуратура: руководителя управления администрации Самары уволили после коррупционного нарушения Мэрия Самары подвела итоги 2016 года Глава Куйбышевского района доедет до станции Самара на электричке Школа муниципального депутата начинает работу

Муниципалитеты Власть и политика

В мэрии объяснили увольнение Виктора Кузьмина недобросовестным исполнением служебных обязанностей

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 мая, администрация Самары прокомментировала увольнение руководителя управления по работе с обращениями граждан администрации Самары Виктора Кузьмина.

Напомним, экс-чиновник покинул мэрию накануне, 2 мая, по собственному желанию, после чего в открытом письме, распространенном в соцсетях, резко раскритиковал работу администрации.

В мэрии Самары уход Кузьмина назвали предсказуемым, отметив, что в последнее время в отношении экс-чиновника проводилось три служебные проверки "по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей".

"Одна из них проводилась по линии правительства Самарской области, вторая — по линии администрации города, еще одна — в связи с неисполнением обязанностей по факту обращения гражданина в приемную президента. Данные проверки прекращены лишь в силу увольнения господина Кузьмина "по собственному желанию", — подчеркнули в администрации Самары.

В комментарии также отмечается, что администрация города и в дальнейшем "будет расставаться с чиновниками, недобросовестно исполняющими свои служебные обязанности".

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