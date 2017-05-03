В 2017 году в Самаре произошло 29 ДТП с участием детей

По итогам трех месяцев 2017 года в Самаре зарегистрировали 29 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 33 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести, погибших нет.

Удельный вес ДТП составил 12,6%, за аналогичный период прошлого года - 11,2%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост по числу ДТП на 31,8%, количество раненых увеличилось на 50%, по погибшим отмечается снижение на 100%.

Рост числа происшествий с участием детей зарегистрирован в Железнодорожном и Красноглинском районах.

За три месяца этого года с участием детей-пассажиров произошло восемь ДТП (27,6% от всех ДТП с детьми), в которых 11 получили ранения, погибших нет. В трех случаях дети перевозились без применения детского удерживающего устройства, при этом ранения получили пять несовершеннолетних. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост по количеству раненых детей, которых перевозили без пассивных средств безопасности на 66,6%. Также за этот период произошел 21 наезд на детей пешеходов, в которых 22 получили ранения, погибших нет. Наблюдается рост по числу ДТП и раненых в них детей на 61,5% и 83,3% соответственно, по погибшим отмечается снижение на 100%.

На пешеходных переходах произошло 14 ДТП, ранено 14 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост по данным показателям на 55,5%. Девять наездов на детей произошло около образовательных организаций, 10 несовершеннолетних получили ранения.

Одно ДТП с детьми-пешеходами зафиксировали на парковке, пострадал один несовершеннолетний.

В целом по городу шесть ДТП произошли по неосторожности самих детей, семеро получили ранения. Количество детей, погибших по собственной неосторожности, сократилось на 100%, сообщается на сайте городского департамента образования.