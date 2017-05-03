16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Водитель "одиннадцатой", насмерть сбивший пешехода в Тольятти, ехал на "красный" На трассе Самара - Большая Черниговка в съехавшем в кювет Chevrolet погибла женщина и пострадал ребенок Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом В Жигулевске произошло столкновение автобуса с детьми, грузовика и легковушки В Самаре "легковушка" сбила восьмилетнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

ДТП Происшествия

В 2017 году в Самаре произошло 29 ДТП с участием детей

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 40
Версия для печати

По итогам трех месяцев 2017 года в Самаре зарегистрировали 29 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 33 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести, погибших нет.

Удельный вес ДТП составил 12,6%, за аналогичный период прошлого года - 11,2%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост по числу ДТП на 31,8%, количество раненых увеличилось на 50%, по погибшим отмечается снижение на 100%.

Рост числа происшествий с участием детей зарегистрирован в Железнодорожном и Красноглинском районах.

За три месяца этого года с участием детей-пассажиров произошло восемь ДТП (27,6% от всех ДТП с детьми), в которых 11 получили ранения, погибших нет. В трех случаях дети перевозились без применения детского удерживающего устройства, при этом ранения получили пять несовершеннолетних. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост по количеству раненых детей, которых перевозили без пассивных средств безопасности на 66,6%. Также за этот период произошел 21 наезд на детей пешеходов, в которых 22 получили ранения, погибших нет. Наблюдается рост по числу ДТП и раненых в них детей на 61,5% и 83,3% соответственно, по погибшим отмечается снижение на 100%.

На пешеходных переходах произошло 14 ДТП, ранено 14 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост по данным показателям на 55,5%. Девять наездов на детей произошло около образовательных организаций, 10 несовершеннолетних получили ранения.

Одно ДТП с детьми-пешеходами зафиксировали на парковке, пострадал один несовершеннолетний.
В целом по городу шесть ДТП произошли по неосторожности самих детей, семеро получили ранения. Количество детей, погибших по собственной неосторожности, сократилось на 100%, сообщается на сайте городского департамента образования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4