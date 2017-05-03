Виктор Сазонов рассказал школьникам об экологических проблемах и путях их решения

В среду, 3 мая, в самарской школе № 34 состоялся экологический урок в рамках всероссийской акции "Сделаем вместе!". В мероприятии принял участие председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.

Затем он вместе с выпускниками 2017 года высадил во дворе учебного заведения кусты гортензии. Педагоги отметили, что и ребята в этот день получили новые знания, которые пригодятся им в дальнейшей жизни.

Вначале собравшимся в актовом зале показали клип о защите растительного и животного мира. После чего зазвенели колокола тревоги, извещающие о том, что природа в опасности. Затем школьники читали стихи и исполняли песни на экологическую тематику.

В ходе урока ребятам объяснили, что такое мусор и отходы, и в чем разница между ними — так они узнали, что отходы можно вторично переработать. Ученики делились своими знаниями и наблюдениями в области экологии, предлагали возможные мероприятия по сохранению природных ресурсов страны.

А Виктор Сазонов рассказал школьникам о том, что 2017 год объявлен в России годом экологии и особо охраняемых природных территорий: "На заседании Госсовета РФ задачи экологического развития страны поставил президент Владимир Путин. Для Самарской области вопрос охраны окружающей среды — в числе приоритетных. Главное в этом направлении — комплексный подход со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления".

По словам председателя СГД, в губернии действует ряд природоохранных законов. В частности, "Об охране окружающей природной среды и природных ресурсов Самарской области", "Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения Самарской области", "О регулировании лесных отношений на территории Самарской области", "Об охоте и охотничьем хозяйстве" и др.

"В нашей области регулярно проходят экологические мероприятия. Ежегодный конкурс "ЭкоЛидер", экологический карнавал, а также Дни защиты от экологической опасности. В последних ежегодно принимают участие 5 тыс. предприятий и организаций, в том числе 1,5 тыс. вузов, школ, гимназий, техникумов. Общее количество людей, участвующих в Днях защиты — 1,5 млн человек", — отметил Виктор Сазонов.

В ходе дальнейшей беседы он поведал учащимся о системе управления отходами и мусоперерабатыващих производствах, а также задавал школьникам вопросы на экологическую тематику. "Люди понимают всю сложность экологической ситуации и искренне хотят ее изменить, — подчеркнул председатель губдумы. — Необходимо создать для этого все необходимые условия".

После все были приглашены на школьный двор, где урок был фактически продолжен. По словам директора школы № 34 Лидии Банновой, одиннадцатиклассники надолго запомнят день, когда они вместе с Виктором Федоровичем высадили кусты гортензии, которые долгие годы будут радовать их младших товарищей.

Затем Виктор Сазонов вместе со школьниками высадил туи и можжевельник рядом со стелой героям Великой Отечественной войны, расположенной на территории школы № 98.

"В 1941 году директор школы и многие выпускники ушли на фронт. Многие из них сложили головы на полях сражений. Символично, что деревья сажают в канун праздника Победы", — отметила руководитель этого учебного заведения Татьяна Максимович.

Экологическая акция продолжилась рядом с храмом Александру Невскому, где ученики школ поселка Зубчаниновка высадили липы, каштаны и тополя. Председатель СГД также принял участие в этом мероприятии.