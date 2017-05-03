При ДТП под Самарой легковушка ВАЗ превратилась в груду железа

В среду, 3 мая, около 17:00, на дороге, ведущей от трассы М-5 к пос. Алексеевка, неподалеку от пос. Звездный, произошло ДТП, в результате которого заднеприводная легковушка марки ВАЗ превратилась в груду железа, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец происшествия.
Какие еще автомобили участвовали в столкновении, пока неизвестно.
Как рассказал очевидец, в разбитой легковушке находился водитель — пожилой мужчина. Его зажало в салоне погнутыми конструкциями кузова. Мужчина был в крови. Помощь ему оказывали случайные свидетели — водители проезжавших мимо автомобилей. Они пытались высвободить пострадавшего из разбитой машины, но им это не удалось.
В аварии, вероятно, пострадал еще один человек — мужчина средних лет. Судя по всему, он ехал в какой-то другой, попавшей в аварию машине. После столкновения он сидел на обочине дороги. У пострадавшего на ноге виднелась кровь.
Представителей экстренных служб на месте происшествия еще не было. ДТП создало помехи для движения транспортных потоков, но большой пробки не было.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.