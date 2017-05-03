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ДТП Происшествия

При ДТП под Самарой легковушка ВАЗ превратилась в груду железа

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 мая, около 17:00, на дороге, ведущей от трассы М-5 к пос. Алексеевка, неподалеку от пос. Звездный, произошло ДТП, в результате которого заднеприводная легковушка марки ВАЗ превратилась в груду железа, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец происшествия.

Фото: предоставлено очевидцем

Какие еще автомобили участвовали в столкновении, пока неизвестно.

Как рассказал очевидец, в разбитой легковушке находился водитель — пожилой мужчина. Его зажало в салоне погнутыми конструкциями кузова. Мужчина был в крови. Помощь ему оказывали случайные свидетели — водители проезжавших мимо автомобилей. Они пытались высвободить пострадавшего из разбитой машины, но им это не удалось.

В аварии, вероятно, пострадал еще один человек — мужчина средних лет. Судя по всему, он ехал в какой-то другой, попавшей в аварию машине. После столкновения он сидел на обочине дороги. У пострадавшего на ноге виднелась кровь.

Представителей экстренных служб на месте происшествия еще не было. ДТП создало помехи для движения транспортных потоков, но большой пробки не было.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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