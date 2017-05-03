При ДТП под Самарой легковушка ВАЗ превратилась в груду железа

В среду, 3 мая, около 17:00, на дороге, ведущей от трассы М-5 к пос. Алексеевка, неподалеку от пос. Звездный, произошло ДТП, в результате которого заднеприводная легковушка марки ВАЗ превратилась в груду железа, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец происшествия.

Какие еще автомобили участвовали в столкновении, пока неизвестно.

Как рассказал очевидец, в разбитой легковушке находился водитель — пожилой мужчина. Его зажало в салоне погнутыми конструкциями кузова. Мужчина был в крови. Помощь ему оказывали случайные свидетели — водители проезжавших мимо автомобилей. Они пытались высвободить пострадавшего из разбитой машины, но им это не удалось.

В аварии, вероятно, пострадал еще один человек — мужчина средних лет. Судя по всему, он ехал в какой-то другой, попавшей в аварию машине. После столкновения он сидел на обочине дороги. У пострадавшего на ноге виднелась кровь.

Представителей экстренных служб на месте происшествия еще не было. ДТП создало помехи для движения транспортных потоков, но большой пробки не было.

Обстоятельства аварии устанавливаются.