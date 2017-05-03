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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: К 10 июня монтаж купола будет в основном завершен

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 мая, губернатор Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала "Россия-24. Самара" отвечал на вопросы жителей Самарской области в рамках программы "Главная тема".

Николай Меркушкин: К 10 июня монтаж купола будет в основном завершен Николай Меркушкин: К 10 июня монтаж купола будет в основном завершен
Фото: Игорь Казановский

Многих интересовало, как идет строительство стадиона к чемпионату мира, существуют ли какие-нибудь проблемы. "Сейчас больше всего волнуюсь за монтаж купола стадиона, — признался губернатор. — Он очень сложный, очень своеобразный, пожалуй, единственный такой в Европе".

По словам Николая Меркушкина, сейчас приходится проводить очень сложные технические работы. Консоли выносятся на 57 м, всего их 32, каждая состоит из трех блоков. На установку одного блока — один день.

Сегодня в Самаре собрали самые мощные подъемные краны со всей России, а также из Казахстана, Беларуси, других стран. К 10 июня должны в основном завершить монтаж купола и начать подготовку поля к севу травы, это будет примерно в середине июля.

"Что касается кровли, то мы недавно встречались с питерскими подрядчиками, — рассказал губернатор. — Они сделали хорошее предложение: и в смету вписываемся, и материал будет действительно "космический", чтобы наш стадион был похож на летающую тарелку, которая приземлилась на 32 ноги на окраине Самары".

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

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Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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