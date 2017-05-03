Николай Меркушкин: К 10 июня монтаж купола будет в основном завершен

В среду, 3 мая, губернатор Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала "Россия-24. Самара" отвечал на вопросы жителей Самарской области в рамках программы "Главная тема".

Многих интересовало, как идет строительство стадиона к чемпионату мира, существуют ли какие-нибудь проблемы. "Сейчас больше всего волнуюсь за монтаж купола стадиона, — признался губернатор. — Он очень сложный, очень своеобразный, пожалуй, единственный такой в Европе".

По словам Николая Меркушкина, сейчас приходится проводить очень сложные технические работы. Консоли выносятся на 57 м, всего их 32, каждая состоит из трех блоков. На установку одного блока — один день.

Сегодня в Самаре собрали самые мощные подъемные краны со всей России, а также из Казахстана, Беларуси, других стран. К 10 июня должны в основном завершить монтаж купола и начать подготовку поля к севу травы, это будет примерно в середине июля.

"Что касается кровли, то мы недавно встречались с питерскими подрядчиками, — рассказал губернатор. — Они сделали хорошее предложение: и в смету вписываемся, и материал будет действительно "космический", чтобы наш стадион был похож на летающую тарелку, которая приземлилась на 32 ноги на окраине Самары".