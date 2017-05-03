Губернатор: "Абсолютное большинство льготников укладывается в лимит — 60 поездок в месяц"

С 1 мая по социальной карте льготники смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом 60 раз в месяц. Ранее лимит составлял 50 поездок. Об этом губернатор Николай Меркушкин напомнил в прямом эфире телепередачи "Главная тема" на телеканале "Россия 24. Самара". Он также рассказал о выплатах компенсаций за жилищно-коммунальные услуги.
"Решение об увеличении лимита поездок было принято после тщательного мониторинга ситуации и консультаций с ветеранскими организациями, с разными категориями людей, в том числе с работающими пенсионерами, — пояснил глава региона. — В основном в 50 поездок не укладывались именно работающие пенсионеры. С увеличением лимита на 10 поездок в месяц эта категория в основном будет укладываться в предложенные рамки. Абсолютное большинство льготников будут укладываться в эти 60 поездок".
Руководитель области сообщил, что мониторинг показал: в 60 поездок в месяц не укладываются в основном инвалиды, которые часто ездят на лечение. Их немного.
"Мы приняли решение, что те люди, которые оказались в тяжелом жизненном положении, могут написать заявление об увеличении лимита, — сообщил Николай Меркушкин. — И мы можем таким людям сделать лимит и в 65 поездок, и в 70, а кому–то, может быть, и в 100. Если это, действительно, обоснованно. Поэтому лимита как такового нет. Он будет определяться в каждом конкретном случае".
Губернатор рассказал и о выплате компенсаций за жилищно-коммунальные услуги. "Она теперь выплачивается вместо единовременной денежной выплаты (ЕДВ). Так требует федеральный закон, — напомнил глава региона. — Компенсация определяется по факту в зависимости от того сколько человек по факту потратил денег на ЖКУ. Государство компенсирует льготникам 50% от затрат на ЖКУ".
По словам главы региона, эти выплаты в ряде случаев задерживаются в силу неорганизованности некоторых ТСЖ. В отношении особо недобросовестных структур возбуждены уголовные дела.
При этом руководитель области подчеркнул, что среди тех, кто не получает компенсацию, много неплательщиков. "Но после перехода с ЕДВ на компенсацию неплательщиков стало значительно меньше. Люди понимают, что пока они не заплатят за услуги ЖКХ, компенсацию не получат, — отметил Николай Меркушкин.
Он обратил внимание на то, что ситуацию усложняет отсутствие единой квитанции по оплате за услуги ЖКХ. В результате компенсация начисляется "порциями" только по мере оплаты разных видов квитанций.
"Я думаю, еще месяц-полтора придется очень предметно работать по этой теме, чтобы навести порядок, — заявил губернатор. — Но люди должны понять, что в итоге они все компенсации получат. При этом еще раз подчеркну, всем льготникам необходимо учесть, что согласно федеральному закону сумма компенсаций составляет 50% от реальных затрат, которые они несут на услуги ЖКХ".
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.