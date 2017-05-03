Николай Меркушкин: "Я хочу, чтобы праздник Великой Победы почувствовали в каждом доме"

Самара готовится с размахом отметить один из самых светлых российских праздников — День Победы. Об этом глава региона Николай Меркушкин рассказал в ходе прямого эфира на телеканале "Россия-24.Самара" в среду, 3 мая.

Центральным событием 9 мая станет парад на площади им Куйбышева. "Самарский парад всегда был масштабным и торжественным. В прошлом году его 30 минут показывали по федеральному телевидению. В этом году будет еще лучше. По нашим оценкам, наблюдать за действом будет до 50 тыс. человек", — сказал глава региона.

С особым трепетом самарцы ждут прохода Бессмертного полка. Отвечая на вопрос ведущего, Николай Меркушкин подтвердил, что лично возглавит колонну с портретом своего дяди — майора, участника Великой Отечественной войны Григория Яковлевича Меркушкина.

"До войны он работал директором школы и уже в 1941 -м попал на фронт. Несколько раз получал ранения, но вернулся живым. Скончался дядя уже после войны, практически не имея возможности передвигаться", — рассказал глава региона.

Он подчеркнул, что для каждого россиянина 9 мая — святой праздник. Поэтому уровень мероприятий будет самым высоким. "8 мая у нас будут гости — прямо из Берлина в Самару приедет "Хор Турецкого", чтобы вместе с горожанами спеть песни военных лет. Я хочу, чтобы в каждом доме почувствовали этот праздник, чтобы подрастающее поколение понимало — День Победы нужно праздновать всегда, сколько бы лет не прошло".