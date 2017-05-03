Прокуратура пресекла незаконный сброс неочищенных стоков в озеро Безымянное

В ходе проверки в апреле–июне 2016 года Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконного сброса сточных вод АО "Волгабурмаш" в озеро Безымянное в Куйбышевском районе Самары.

Загрязненные стоки с производственной площадки предприятия через озеро Безымянное далее поступали в озеро Большое Лебяжье и реку Свинуха.

Чтобы прекратить незаконное загрязнение водных объектов, прокуратура направила иск в Куйбышевский районный суд. По результатам его рассмотрения суд возложил на АО "Волгабурмаш" обязанность прекратить сброс сточных вод без очистки и оформленных документов на водопользование и разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект.

Однако предприятие не исполнило решение суда. Поэтому отдел судебных приставов Куйбышевского района возбудил исполнительное производство, чтобы принудить предприятие к исполнению требований.

Чтобы устранить нарушения АО "Волгабурмаш" заключило с ООО "ЭкоСтройРесурс" договор на прием и очистку сточных вод. Незаконный сброс прекращен.