Прокуратура пресекла незаконный сброс неочищенных стоков в озеро Безымянное

В ходе проверки в апреле–июне 2016 года Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконного сброса сточных вод АО "Волгабурмаш" в озеро Безымянное в Куйбышевском районе Самары.
Загрязненные стоки с производственной площадки предприятия через озеро Безымянное далее поступали в озеро Большое Лебяжье и реку Свинуха.
Чтобы прекратить незаконное загрязнение водных объектов, прокуратура направила иск в Куйбышевский районный суд. По результатам его рассмотрения суд возложил на АО "Волгабурмаш" обязанность прекратить сброс сточных вод без очистки и оформленных документов на водопользование и разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект.
Однако предприятие не исполнило решение суда. Поэтому отдел судебных приставов Куйбышевского района возбудил исполнительное производство, чтобы принудить предприятие к исполнению требований.
Чтобы устранить нарушения АО "Волгабурмаш" заключило с ООО "ЭкоСтройРесурс" договор на прием и очистку сточных вод. Незаконный сброс прекращен.
Последние комментарии
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"