Матч "Крыльев Советов" с "Уралом" будет судить Евгений Турбин

Матч 27-го тура Росгосстрах Чемпионата России по футболу между "Крыльями Советов" и "Уралом" рассудит Евгений Турбин, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Сергей Архипов; резервный судья — Игорь Панин; инспектор — Тарас Безубяк.

Встреча команд состоится в понедельник, 8 мая, в Екатеринбурге.

Матч молодежных команд, который состоится в один день с основным составом в 11:00 рассудит Александр Генералов.

Ранее Евгений Турбин судил пять матчей с участием "Крыльев Советов". Три из них самарцы выиграли, в одном проиграли и один раз сыграли вничью.