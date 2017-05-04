Матч "Крыльев Советов" с "Уралом" будет судить Евгений Турбин

Матч 27-го тура Росгосстрах Чемпионата России по футболу между "Крыльями Советов" и "Уралом" рассудит Евгений Турбин, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Сергей Архипов; резервный судья — Игорь Панин; инспектор — Тарас Безубяк.
Встреча команд состоится в понедельник, 8 мая, в Екатеринбурге.
Матч молодежных команд, который состоится в один день с основным составом в 11:00 рассудит Александр Генералов.
Ранее Евгений Турбин судил пять матчей с участием "Крыльев Советов". Три из них самарцы выиграли, в одном проиграли и один раз сыграли вничью.
Последние комментарии
опять- виноваты все, а крайних нет !!!
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ