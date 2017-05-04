Военно-исторический фестиваль прошел в Кинельском районе

Историческая реконструкция событий весны 1943 года, когда в районе города Гомеля партизанский отряд совершил нападение на блокпост солдат вермахта, чтобы уничтожить склад горюче-смазочных материалов, прошла в ходе фестиваля близ поселка Формальный Кинельского района.

Военно-исторический фестиваль в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, организованный частной киностудией "Кара" и администрацией Кинельского района, проходит в четвертый раз и уже второй год подряд — при поддержке и непосредственном участии "Газпром трансгаз Самара". Добровольцы из числа сотрудников предприятия вышли на поле боя в роли участников сражения.

Всего в реконструкции приняли участие около 150 человек. В дополнение к этому красочному действу для гостей была организована целая программа: выступления артистов и спортсменов, бой в доспехах с полным контактом в исполнении добрых молодцев из духовного-культурного кремля "Богатырская слобода", игра "Зарница", на которую съехались 12 команд подростков из городов и сел Самарской области.

По словам руководителя киностудии "Кара", смысл фестиваля в том, чтобы донести до молодых людей, не видевших Великой Отечественной войны, ее значение и смысл, истинное величие подвига Красной Армии и советского народа, победившего фашизм.

Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин пояснил, почему компания поддерживает фестиваль:

— Наше предприятие ведет достаточно большое количество социальных проектов на всей территории присутствия. И все, что связано с Победой, с патриотическим воспитанием молодежи, для нас имеет особое значение. Более четырех тысяч человек не только из Самарской области, но и из соседних регионов ежегодно собирается для того, чтобы вспомнить о событиях военных лет. И не просто вспомнить, а вновь пережить радость и огромное значение победы в той великой войне.