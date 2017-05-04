Военно-исторический фестиваль прошел в Кинельском районе

Историческая реконструкция событий весны 1943 года, когда в районе города Гомеля партизанский отряд совершил нападение на блокпост солдат вермахта, чтобы уничтожить склад горюче-смазочных материалов, прошла в ходе фестиваля близ поселка Формальный Кинельского района.
Военно-исторический фестиваль в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, организованный частной киностудией "Кара" и администрацией Кинельского района, проходит в четвертый раз и уже второй год подряд — при поддержке и непосредственном участии "Газпром трансгаз Самара". Добровольцы из числа сотрудников предприятия вышли на поле боя в роли участников сражения.
Всего в реконструкции приняли участие около 150 человек. В дополнение к этому красочному действу для гостей была организована целая программа: выступления артистов и спортсменов, бой в доспехах с полным контактом в исполнении добрых молодцев из духовного-культурного кремля "Богатырская слобода", игра "Зарница", на которую съехались 12 команд подростков из городов и сел Самарской области.
По словам руководителя киностудии "Кара", смысл фестиваля в том, чтобы донести до молодых людей, не видевших Великой Отечественной войны, ее значение и смысл, истинное величие подвига Красной Армии и советского народа, победившего фашизм.
Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин пояснил, почему компания поддерживает фестиваль:
— Наше предприятие ведет достаточно большое количество социальных проектов на всей территории присутствия. И все, что связано с Победой, с патриотическим воспитанием молодежи, для нас имеет особое значение. Более четырех тысяч человек не только из Самарской области, но и из соседних регионов ежегодно собирается для того, чтобы вспомнить о событиях военных лет. И не просто вспомнить, а вновь пережить радость и огромное значение победы в той великой войне.
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.