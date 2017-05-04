Селфи на ж/д цистерне у станции Отвага обернулось для подростка больничной койкой

В среду, 3 мая, около девяти часов вечера у ж\д станции Отвага во время селфи на железнодорожной цистерне упал и был госпитализирован с черепно-мозговой травмой 14-летний подросток из с. Александровка, сообщила корреспонденту Волга Ньюс начальник инспекции по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД РФ на транспорте Алла Нечесова.
По предварительным данным полицейских, незадолго до происшествия подросток гулял вместе с группой сверстников-односельчан и, увидев на второстепенных путях ж\д станции Отвага железнодорожные цистерны, решил залезть на одну из них и сделать фотографию. Сфотографировавшись, подросток стал спускаться с цистерны, упал и сильно ударился головой.
Приятели вызвали для него "скорую". Прибывшие врачи увезли юношу с ушибами мягких тканей головы и подозрением на черепно-мозговую травму в больницу, где он был госпитализирован.
Как рассказала Алла Нечесова, в связи со случившимся в отношении родителей пострадавшего подростка составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, за что предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей.
Также инспекторы по делам несовершеннолетних сейчас выясняют, не являются ли железнодорожные пути постоянным местом прогулок компании, в которой находился ныне пострадавший юноша.
Если этот факт подтвердится, то и их родители будут тоже привлечены к ответственности. Кроме того, инспекторы ПДН проведут занятия по профилактике травмирования детей на железнодорожных путях в школе, где учится пострадавший.
Последние комментарии
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.
А сами родители почему скорую не вызвали?
Что это за такой сотрудник дает такую информацию,которой не владеет? ) Это происшествие случилось в воскресенье 09 апреля, и плановый вылет рейса должен был быть в 8-55!
Недавно лежали в больнице Семашко, в целом норм. Нас положили в палату с ремонтом, врачи к нам нормально относились, вылечили. А вот до этого лежали в инфекционке в больнице №5. Вот там просто жесть! Сначала спали вдвоем с ребенком на одной койке в палате, где 10 человек. В палате не то что ремонт... а буквально куски стены вываливаются. Потом перевели нас в платную палату - там тоже ремонта не было с советских времен. Но это - ерунда по сравнению с тем, что в палате были холодные батареи. Плюс палата угловая. А у ребенка был бронхит. Сутки провели в палате, в "леднике", я в итоге простыла. После жалобы заведующей нам предложили оставлять обогреватель включенным на ночь. А там проводка старая, розетка из стены вываливается... Потом пришел ремонтник, потрогал батареи, сказал, что "тепло не доходит" и исчез. Короче после моих нескольких жалоб "выше" нас перевели в другую палату. Там мы лежали одни, а потом нас объединили с ребенком с другой инфекцией - его рвало. Так мы подцепили новую инфекцию и отправились уже в Семашко.