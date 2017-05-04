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Общество

В мае изменится расписание электрички из Похвистнево до Самары

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11, 13, 16, 19, 23, 26 и 30 мая из-за ремонтных работ на участке Похвистнево - Самара изменится расписание пригородного поезда № 6503.

Как сообщает Самарская пригородная пассажирская компания, вместо 10:14 электричка будет отправляться из Похвистнево в 9:58.

В Кротовке поезд окажется в 11:24, в Кинеле - в 12:04. В Самару электричка будет прибывать по прежнему расписанию - в 13:01.

Время московское.

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