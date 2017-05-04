Самарчанка, обороняясь от пьяного сожителя, ударила его ножом

Во вторник, 2 мая, около 4:00, в доме на ул. Сергея Лазо в Самаре завязалась ссора между сожителями. В результате, по версии правоохранителей, 56-летняя женщина, защищаясь от кулаков "супруга", ударила его ножом в грудь. Мужчина оказался в больнице.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 114 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны". Женщине грозят исправительные либо принудительные работы. В крайнем случае по решению суда ее могут отправить в колонию на срок до одного года. Тем более что она уже имеет судимость за убийство.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...