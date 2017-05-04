Самарчанка, обороняясь от пьяного сожителя, ударила его ножом

Во вторник, 2 мая, около 4:00, в доме на ул. Сергея Лазо в Самаре завязалась ссора между сожителями. В результате, по версии правоохранителей, 56-летняя женщина, защищаясь от кулаков "супруга", ударила его ножом в грудь. Мужчина оказался в больнице.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 114 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны". Женщине грозят исправительные либо принудительные работы. В крайнем случае по решению суда ее могут отправить в колонию на срок до одного года. Тем более что она уже имеет судимость за убийство.