В Самарской области по сравнению с прошлым годом уменьшилось число людей, укушенных клещами

С начала сезона активности клещей в регионе зарегистрировали 254 пострадавших, из них 63 ребенка. Мониторинг ситуации специалисты регионального управления Роспотребнадзора ведут с 16 марта.
За прошлую неделю зарегистрировали 138 случаев укуса клещей, включая 34 ребенка. Это в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиной такого спада послужило позднее наступление теплой погоды.
Как рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Самарской области Наталья Краснова, в 26 районах из 35 распространен клещевой энцефалит.
"Это лесопарковые зоны и лесные массивы Самары, Жигулевска, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Похвистнева, — говорит Краснова. — А также районы Сызранский, Борский, Богатовский, Большеглушицкий, Безенчукский, Шенталинский, Шигонский и другие".
Чтобы не стать жертвой клеща, специалисты при прогулках на природе рекомендуют соблюдать несколько правил. Во-первых, одежду нужно обработать средством, отпугивающим клещей. Его можно купить в аптеке. Одежда должна быть светлой, чтобы на ней можно было легко разглядеть клеща, волосы нужно убрать под головной убор или капюшон. На рукавах и брюках должны быть манжеты, чтобы клещ не заполз под одежду.
"Обратите внимание, что клеща можно также принести домой на букетах цветов, на одежде, на домашних животных, — говорит главный специалист управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи минздрава Самарской области Булат Валеев. — Бывает, что насекомое живет дома несколько дней. Если вас укусил клещ, то в первую очередь нужно обратиться в поликлинику или травмпункт, а не пытаться вытащить его самостоятельно. В медучреждении этим займется опытный хирург".
Затем клеща помещают в контейнер, и выдается направление на его исследование. Такие исследования проводят в Центре гигиены и эпидемиологии на Митирева, 1. Результат можно получить на следующий день. Если выяснится, что клещ заражен энцефалитом, пострадавшему назначат профилактику иммуноглобулином. С результатом исследования можно обратиться в поликлинику по месту жительства, а по нерабочим дням — в травмпункт. Ввести иммуноглобулин должны в течение 72 часов после укуса.
"Исследование клеща и введение профилактического иммуноглобулина проводится бесплатно в рамках ОМС, — уточнил Булат Валеев. — На данный момент осталось 3600 доз вакцины с прошлого года, и мы планируем приобрести еще 6 тысяч доз".
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!