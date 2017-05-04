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Здравоохранение Общество

В Самарской области по сравнению с прошлым годом уменьшилось число людей, укушенных клещами

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала сезона активности клещей в регионе зарегистрировали 254 пострадавших, из них 63 ребенка. Мониторинг ситуации специалисты регионального управления Роспотребнадзора ведут с 16 марта.

За прошлую неделю зарегистрировали 138 случаев укуса клещей, включая 34 ребенка. Это в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиной такого спада послужило позднее наступление теплой погоды.

Как рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Самарской области Наталья Краснова, в 26 районах из 35 распространен клещевой энцефалит.

"Это лесопарковые зоны и лесные массивы Самары, Жигулевска, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Похвистнева, — говорит Краснова. — А также районы Сызранский, Борский, Богатовский, Большеглушицкий, Безенчукский, Шенталинский, Шигонский и другие".

Чтобы не стать жертвой клеща, специалисты при прогулках на природе рекомендуют соблюдать несколько правил. Во-первых, одежду нужно обработать средством, отпугивающим клещей. Его можно купить в аптеке. Одежда должна быть светлой, чтобы на ней можно было легко разглядеть клеща, волосы нужно убрать под головной убор или капюшон. На рукавах и брюках должны быть манжеты, чтобы клещ не заполз под одежду.

"Обратите внимание, что клеща можно также принести домой на букетах цветов, на одежде, на домашних животных, — говорит главный специалист управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи минздрава Самарской области Булат Валеев. — Бывает, что насекомое живет дома несколько дней. Если вас укусил клещ, то в первую очередь нужно обратиться в поликлинику или травмпункт, а не пытаться вытащить его самостоятельно. В медучреждении этим займется опытный хирург".

Затем клеща помещают в контейнер, и выдается направление на его исследование. Такие исследования проводят в Центре гигиены и эпидемиологии на Митирева, 1. Результат можно получить на следующий день. Если выяснится, что клещ заражен энцефалитом, пострадавшему назначат профилактику иммуноглобулином. С результатом исследования можно обратиться в поликлинику по месту жительства, а по нерабочим дням — в травмпункт. Ввести иммуноглобулин должны в течение 72 часов после укуса.

"Исследование клеща и введение профилактического иммуноглобулина проводится бесплатно в рамках ОМС, — уточнил Булат Валеев. — На данный момент осталось 3600 доз вакцины с прошлого года, и мы планируем приобрести еще 6 тысяч доз".

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Последние комментарии

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Это очень хорошая новость

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Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!

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Vladimir Ignatev 17 февраля 2016 14:35 Главврачом Красноярской ЦРБ назначен Александр Крятов

Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!

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