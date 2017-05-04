Мужчина упал с пятого этажа, пытаясь выбраться из квартиры через окно

В четверг, 4 мая, в послеобеденное время, из окна пятого этажа дома на ул. Свободы в Самаре упал 43-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, мужчина решил выбраться из квартиры через окно, так как не нашел ключ от входной двери, которая запирается изнутри. Но осуществляя задуманное, он то ли не смог устоять на парапете, то ли - ухватиться за водосточную трубу и упал.
Пострадавший получил различные травмы. Его увезли на "скорой" в больницу.
Сейчас по факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.
А сами родители почему скорую не вызвали?
Что это за такой сотрудник дает такую информацию,которой не владеет? ) Это происшествие случилось в воскресенье 09 апреля, и плановый вылет рейса должен был быть в 8-55!
Недавно лежали в больнице Семашко, в целом норм. Нас положили в палату с ремонтом, врачи к нам нормально относились, вылечили. А вот до этого лежали в инфекционке в больнице №5. Вот там просто жесть! Сначала спали вдвоем с ребенком на одной койке в палате, где 10 человек. В палате не то что ремонт... а буквально куски стены вываливаются. Потом перевели нас в платную палату - там тоже ремонта не было с советских времен. Но это - ерунда по сравнению с тем, что в палате были холодные батареи. Плюс палата угловая. А у ребенка был бронхит. Сутки провели в палате, в "леднике", я в итоге простыла. После жалобы заведующей нам предложили оставлять обогреватель включенным на ночь. А там проводка старая, розетка из стены вываливается... Потом пришел ремонтник, потрогал батареи, сказал, что "тепло не доходит" и исчез. Короче после моих нескольких жалоб "выше" нас перевели в другую палату. Там мы лежали одни, а потом нас объединили с ребенком с другой инфекцией - его рвало. Так мы подцепили новую инфекцию и отправились уже в Семашко.