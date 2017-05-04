Самарец может понести уголовную ответственность за фиктивную регистрацию юрлица

В Самаре после проверки прокуратуры Железнодорожного района было возбуждено уголовное дело по статье незаконное использование документов для образования юридического лица, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, житель Железнодорожного района, не собираясь управлять юридическим лицом и намереваясь сфальсифицировать сведения в Едином государственном реестре юридических лиц, обратился к нотариусу с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице — ООО "БАЗИС" и предъявил удостоверяющий личность документ.

Это послужило основанием для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.