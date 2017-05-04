Из-за ДТП в исторической части Самары осложнено движение транспорта

В четверг, 4 мая, в седьмом часу вечера, в районе пересечения ул. Вилоновской и Волжского проспекта в Самаре произошло ДТП, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий случившегося.
Как пояснил очевидец, одним из участников аварии был водитель Renault Sandero. После столкновения иномарка с разбитой передней частью кузова и, вероятно, пробитым радиатором, остановилась на середине перекрестка багажником к Волге и частично перекрыла собой выезд транспорта на Волжский проспект, с ул. Куйбышева и ул. Максима Горького.
С какой машиной столкнулась иномарка, сейчас неизвестно. Других поврежденных транспортных средств на перекрестке нет. Данных о пострадавших пока тоже нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.