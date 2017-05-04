16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Водитель разбитой под Самарой легковушки врезался в грузовик и сбил пешехода При ДТП под Самарой легковушка ВАЗ превратилась в груду железа Водитель "одиннадцатой", насмерть сбивший пешехода в Тольятти, ехал на "красный" На трассе Самара - Большая Черниговка в съехавшем в кювет Chevrolet погибла женщина и пострадал ребенок Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом

ДТП Происшествия

Из-за ДТП в исторической части Самары осложнено движение транспорта

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 69
Версия для печати

В четверг, 4 мая, в седьмом часу вечера, в районе пересечения ул. Вилоновской и Волжского проспекта в Самаре произошло ДТП, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец последствий случившегося.

Фото: предоставлено очевидцем

Как пояснил очевидец, одним из участников аварии был водитель Renault Sandero. После столкновения иномарка с разбитой передней частью кузова и, вероятно, пробитым радиатором, остановилась на середине перекрестка багажником к Волге и частично перекрыла собой выезд транспорта на Волжский проспект, с ул. Куйбышева и ул. Максима Горького.

С какой машиной столкнулась иномарка, сейчас неизвестно. Других поврежденных транспортных средств на перекрестке нет. Данных о пострадавших пока тоже нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4