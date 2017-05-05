В Красноярском районе при подъеме в гору перевернулся трактор

В четверг, 4 мая, в пос. Мирный Красноярского района при подъеме в гору по грунтовой дороге перевернулся трактор, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 60-летний водитель трактора "ЮМЗ-6Л" двигался со стороны ул. Пионерской в направлении ул. Нагорной. По предварительной версии полицейских, при подъеме по грунтовой дороге тракторист не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель трактора получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой "скорой помощи" в районную больницу. Врачи приняли решение о госпитализации мужчины.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии тракторист находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.