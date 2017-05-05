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ДТП Происшествия

В Красноярском районе при подъеме в гору перевернулся трактор

КРАСНЫЙ ЯР. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 мая, в пос. Мирный Красноярского района при подъеме в гору по грунтовой дороге перевернулся трактор, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 60-летний водитель трактора "ЮМЗ-6Л" двигался со стороны ул. Пионерской в направлении ул. Нагорной. По предварительной версии полицейских, при подъеме по грунтовой дороге тракторист не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель трактора получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой "скорой помощи" в районную больницу. Врачи приняли решение о госпитализации мужчины.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии тракторист находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

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А это был твой отец.

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Одной алкашней меньше!

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Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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