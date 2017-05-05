В Самаре местные жители встали на защиту искусственного пруда у здания СГСПУ

В Самаре местные жители несколько дней защищали от засыпания искусственный пруд "Сухой" у Педуниверситета, сообщает drugoigorod.ru.

По информации издания, попытки засыпать искусственный водоем, входящий в перечень "особо охраняемых природных территорий местного значения", начались в ночь на 1 мая. Строители назвали засыпку пруда строительным мусором и глиной "благоустройством".

Несогласные с таким ходом дел местные жители решили бороться за сохранение водоема и обратились на следующий день в районную администрацию, где их убедили что работы будут прекращены и поводов для беспокойства нет.

В ночь на 2 мая самосвалы с грунтом вновь начали засыпать пруд. Местные жители вызвали полицию, которая составила протоколы на рабочих — они не предоставили никаких документов на работы.

"Их вызывали на административную комиссию, предупредили, что минимальный штраф от 500 тысяч за то, что они озеро закапывают. Они со всем согласились. Вчера (2 мая) было то же самое — они согласились взять тайм-аут до 11 утра, но вечером опять начали работать", — рассказала изданию защитница пруда Татьяна Пеньковская.

По словам защитников пруда, в администрации подтвердили приостановку работ, но это не останавливает строителей. Каждый вечер техника приезжает и начинает заваливать пруд, пока местные жители и не встают на пути самосвалов.

3 мая защитники пруда вновь вызвали полицию, но после того как полицейские машины уехали КамАЗы с грунтом опять заехали на территорию. Чтобы не допустить засыпки местные жители устроили круглосуточное дежурство.

В комитете по экологии защитники пруда получили паспорт на пруд Сухой, в котором водоем признается особо охраняемой природной территорией местного значения.

"В данный момент происходит благоустройство территории, — комментирует начальник отдела капитального строительства СГСПУ Тимур Якимов. — Те документы, которые были предоставлены госпожой Татьяной Александровной за номером 1037, отменены в 2014 году, 26 декабря за подписью Олега Борисовича Фурсова. Номер этого постановления — 2007. То есть это не является особо охраняемой природной территорией и озером, как они это называют. Поэтому в данный момент происходит благоустройство и засыпка этой канавы. Никакие дополнительные документы на это не нужны. Вы можете зайти на сайт администрации города, там есть опубликованные документы, в том числе "О признании утратившим силу решения исполнительного комитета Самарского городского Совета народных депутатов Самарской области от 24.12.1991 № 1037. Я был в министерстве природных ресурсов Самарской области, там мне подтвердили, что данный документ (№ 2007) — действующий и абсолютно правомерный".

По информации "Самарской газеты", ситуацию вокруг засыпки пруда взял под контроль департамент городского хозяйства и экологии.

Как пояснил изданию руководитель управления экологии и охраны окружающей среды Андрей Христов, в адрес департамента поступило множество обращений от жителей близлежащих домов о засыпке водоема. По итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении сразу по нескольким статьям. Виновным грозит штраф до 250 тыс. рублей.

"В 1991 году постановлением исполкома совета народных депутатов водоем был признан памятником природы местного значения. Однако в связи с изменениями в федеральном законодательстве это постановление было отменено. В настоящее время юридический статус пруда не определен. Несмотря на это, мы потребовали приостановить работы, связанные с уничтожением водоема. Ситуация находится на постоянном контроле департамента городского хозяйства и экологии и районной администрации", — пояснил Андрей Христов.

Пруд Сухой, который был вырыт и обустроен еще до 1917 года, всегда был местом отдыха многих поколений самарцев. Несмотря на искусственное происхождение, здесь образовалась своя экосистема — его облюбовали утки, которые прилетают сюда каждый год, по вечерам квакают лягушки. Вокруг пруда в свое время была организована небольшая парковая зона с асфальтовой дорожкой.