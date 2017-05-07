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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником — Днем радио

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 мая, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником - Днем радио.

Николай Меркушкин поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником Николай Меркушкин поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником

 

"От вашего труда во многом зависят конкурентоспособность региональной экономики, успешная реализация многих знаковых проектов, будущее нашей губернии", — говорится в поздравлении.

Глава региона сообщил, что по уровню развития телекоммуникаций и внедрению информационных технологий Самарский регион — в числе лидеров не только в Поволжье, но и в России. "В этом году мы отмечаем важный для области юбилей — 90-летие самарского государственного радиовещания. Славные традиции, заложенные еще в военную пору, в период восстановления народного хозяйства, продолжаются и сегодня", — отметил руководитель области.

По его словам, наш регион на протяжении последних лет является одним из лидеров ПФО по предоставлению госуслуг в электронном виде. "Динамично развивается рынок мобильной и почтовой связи. Продолжается строительство новых волоконно-оптических линий связи, в том числе и в сельской местности, — проинформировал Николай Меркушкин. — Подключение школ Самарской области к высокоскоростному интернету позволило создать в регионе единую образовательную сеть, что значительно улучшит качество преподавания".

Губернатор подчеркнул, что реализация таких значимых проектов, как "Электронное правительство", "Безопасный город", невозможно без профессионального участия работников отрасли связи. "Развитие телерадиовещания и телемедицины — результат вашей работы. Ваш добросовестный труд, мастерство, преданность делу заслуживают самых искренних слов благодарности", — заявил глава региона.

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Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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