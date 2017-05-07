В воскресенье, 7 мая, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником - Днем радио.
"От вашего труда во многом зависят конкурентоспособность региональной экономики, успешная реализация многих знаковых проектов, будущее нашей губернии", — говорится в поздравлении.
Глава региона сообщил, что по уровню развития телекоммуникаций и внедрению информационных технологий Самарский регион — в числе лидеров не только в Поволжье, но и в России. "В этом году мы отмечаем важный для области юбилей — 90-летие самарского государственного радиовещания. Славные традиции, заложенные еще в военную пору, в период восстановления народного хозяйства, продолжаются и сегодня", — отметил руководитель области.
По его словам, наш регион на протяжении последних лет является одним из лидеров ПФО по предоставлению госуслуг в электронном виде. "Динамично развивается рынок мобильной и почтовой связи. Продолжается строительство новых волоконно-оптических линий связи, в том числе и в сельской местности, — проинформировал Николай Меркушкин. — Подключение школ Самарской области к высокоскоростному интернету позволило создать в регионе единую образовательную сеть, что значительно улучшит качество преподавания".
Губернатор подчеркнул, что реализация таких значимых проектов, как "Электронное правительство", "Безопасный город", невозможно без профессионального участия работников отрасли связи. "Развитие телерадиовещания и телемедицины — результат вашей работы. Ваш добросовестный труд, мастерство, преданность делу заслуживают самых искренних слов благодарности", — заявил глава региона.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.