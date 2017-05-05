Самое интересное из программы "Главная тема" с Николаем Меркушкиным от 3 мая

В среду, 3 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала "Россия-24. Самара" принял участие в программе "Главная тема".
Речь шла о ходе подготовки Самары к чемпионату мира по футболу, праздновании 1 Мая и Дня Победы, ситуации в Тольятти и многом другом.
О строительстве стадиона.
О ситуации с лимитами по транспортным картам.
О строительстве дорог и благоустройстве дворов в Тольятти.
О создании в Тольятти кластера спортобъектов.
О новой системе компенсации квартплаты.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.