Самое интересное из программы "Главная тема" с Николаем Меркушкиным от 3 мая

В среду, 3 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала "Россия-24. Самара" принял участие в программе "Главная тема".

Речь шла о ходе подготовки Самары к чемпионату мира по футболу, праздновании 1 Мая и Дня Победы, ситуации в Тольятти и многом другом.

О строительстве стадиона.

О ситуации с лимитами по транспортным картам.

О строительстве дорог и благоустройстве дворов в Тольятти.

О создании в Тольятти кластера спортобъектов.

О новой системе компенсации квартплаты.